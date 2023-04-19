又被燒到！IKEA「彩虹香蕉霜淇淋」好評登場，新品「冰火菠蘿油」甜鹹好解饞

IKEA又推出新美食，包含曼哈頓牛排、烤雞腿排義大利麵、彩虹香蕉霜淇淋及冰火菠蘿油等，讓去逛IKEA的朋友能嘗鮮、一飽口福。這次udn小編特別介紹季節限定「彩虹香蕉霜淇淋」及新品「冰火菠蘿油」，各來一份品嘗份量剛好又好拍。

圖／IG@jodie.eatpl8授權

圖／IKEA官網

打卡IKEA新品！近日，IKEA推出季節限定「彩虹香蕉霜淇淋」及新品「冰火菠蘿油」。「彩虹香蕉霜淇淋」口感細膩類似冰沙，濃郁的自然香蕉味，搭配彩虹巧克力風味糖美觀又清爽，讓IGerJODIE直呼「也太好吃了吧！」，而且一個只要30元，CP值超高；「冰火菠蘿油」一個45元，個頭偏小，不過也有人感覺吃起來沒負擔，麵包體Q彈，不是酥脆的類型，有網友分享內餡甜鹹、不錯吃，實際口味還需要大家親自前往品嘗囉。

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以上介紹的兩款IKEA新甜品皆販售至5/31，還有一段時間可以嘗鮮。此外，根據網友們的討論與分享，香蕉霜淇淋可以放心衝沒問題。

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