布丁界精品大集合！精選6家台南必買「超人氣布丁」，口味超多、各有特色統統不踩雷
布丁控集合！一說到台南伴手禮，不少人都會想到「布丁」，udn小編在此整理了6家超人氣網紅布丁品牌，除了2家經典名店外，加碼再推4間在地夯店，網美派、清爽系、打卡爆款統統有。推薦清單先收藏，下次去台南直接買起來～
⬤ 紅磚布丁
擁有布丁界愛馬仕之稱的「紅磚布丁」日前推出全新口味「黃金蜜地瓜烤布丁」，選用台農57號黃金地瓜，裹上濃濃糖煮蜜意，綿密融入滑順布丁。此外，品牌更力推「茶的布丁」，抹茶布丁及鐵觀音布丁都不容錯過！
⬤ 銀波布丁
IG網紅常客「銀波布丁」的超夯打卡美食「布丁冰沙＋布丁」是探店必點。「銀波布丁」至今擁有80年歷史，手工烤布丁著重於綿密口感及濃郁蛋香，搭配些微帶苦的焦糖，讓人一口接一口。
⬤ 小葉布丁
台南伴手禮名店「小葉布丁」，銅板價不傷荷包，主打古早味純手工，必買「古早味布丁」。喜歡其他口味也有抹茶、咖啡等不同選擇，味道單純，有別於現代布丁蛋香更明顯，焦糖不死甜，當作點心剛剛好。
⬤ 方蘭川布丁
不同於多種口味布丁，「方蘭川布丁」僅販售單一口味「焦皮布丁」，只使用鮮奶、雞蛋、砂糖及香草等天然食材製作，薄薄焦皮搭配清爽布丁層次豐富，整體甜度不高無負擔，喜歡清爽系布丁必選。
⬤ 日和布丁
網美「日和布丁」好吃又好看，加上精巧日式昭和感外包裝，還被粉絲譽為「布丁界LV」。布丁口感接近奶酪，但又更為細緻軟嫩，底層焦糖一樣不遜色，甜度稍高，適合搭配咖啡一起享用。
⬤ 依蕾特布丁
7-ELEVEN就能預購的「依蕾特布丁」受到廣大布丁控喜愛，經典不敗「招牌鮮奶布丁」帶有淡雅蛋香，焦糖醬中和甜味，整體口感與滋味類似布蕾。除了布丁外，品牌的「芝麻奶酪」也十分熱銷，不妨一併帶走品嘗。
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