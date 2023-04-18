快訊

借問眾神明...簡少年教你：這樣拜拜才靈！解籤看「這個」、拜完別馬上走

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

布丁界精品大集合！精選6家台南必買「超人氣布丁」，口味超多、各有特色統統不踩雷

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各品牌粉絲頁
圖／各品牌粉絲頁

布丁控集合！一說到台南伴手禮，不少人都會想到「布丁」，udn小編在此整理了6家超人氣網紅布丁品牌，除了2家經典名店外，加碼再推4間在地夯店，網美派、清爽系、打卡爆款統統有。推薦清單先收藏，下次去台南直接買起來～

⬤ 紅磚布丁

擁有布丁界愛馬仕之稱的「紅磚布丁」日前推出全新口味「黃金蜜地瓜烤布丁」，選用台農57號黃金地瓜，裹上濃濃糖煮蜜意，綿密融入滑順布丁。此外，品牌更力推「茶的布丁」，抹茶布丁及鐵觀音布丁都不容錯過！

圖／紅磚布丁粉絲頁
圖／紅磚布丁粉絲頁

圖／紅磚布丁粉絲頁
圖／紅磚布丁粉絲頁

⬤ 銀波布丁

IG網紅常客「銀波布丁」的超夯打卡美食「布丁冰沙＋布丁」是探店必點。「銀波布丁」至今擁有80年歷史，手工烤布丁著重於綿密口感及濃郁蛋香，搭配些微帶苦的焦糖，讓人一口接一口。

圖／台南銀波布丁粉絲頁
圖／台南銀波布丁粉絲頁

不時洗版IG的「布丁冰沙＋布丁」。圖／台南銀波布丁粉絲頁
不時洗版IG的「布丁冰沙＋布丁」。圖／台南銀波布丁粉絲頁

⬤ 小葉布丁

台南伴手禮名店「小葉布丁」，銅板價不傷荷包，主打古早味純手工，必買「古早味布丁」。喜歡其他口味也有抹茶、咖啡等不同選擇，味道單純，有別於現代布丁蛋香更明顯，焦糖不死甜，當作點心剛剛好。

圖／小葉布丁粉絲頁
圖／小葉布丁粉絲頁

圖／小葉布丁粉絲頁
圖／小葉布丁粉絲頁

⬤ 方蘭川布丁

不同於多種口味布丁，「方蘭川布丁」僅販售單一口味「焦皮布丁」，只使用鮮奶、雞蛋、砂糖及香草等天然食材製作，薄薄焦皮搭配清爽布丁層次豐富，整體甜度不高無負擔，喜歡清爽系布丁必選。

圖／方蘭川布丁官網
圖／方蘭川布丁官網

圖／方蘭川布丁官網
圖／方蘭川布丁官網

⬤ 日和布丁

網美「日和布丁」好吃又好看，加上精巧日式昭和感外包裝，還被粉絲譽為「布丁界LV」。布丁口感接近奶酪，但又更為細緻軟嫩，底層焦糖一樣不遜色，甜度稍高，適合搭配咖啡一起享用。

圖／日和布丁粉絲頁
圖／日和布丁粉絲頁

圖／日和布丁粉絲頁
圖／日和布丁粉絲頁

⬤ 依蕾特布丁

7-ELEVEN就能預購的「依蕾特布丁」受到廣大布丁控喜愛，經典不敗「招牌鮮奶布丁」帶有淡雅蛋香，焦糖醬中和甜味，整體口感與滋味類似布蕾。除了布丁外，品牌的「芝麻奶酪」也十分熱銷，不妨一併帶走品嘗。

圖／依蕾特布丁粉絲頁
圖／依蕾特布丁粉絲頁

圖／依蕾特布丁粉絲頁
圖／依蕾特布丁粉絲頁

延伸閱讀：

全家什麼都有！全家「吉拿棒」2口味登場，買就送煉乳沾著吃，加碼隱藏吃法更是絕

台南又一間好吃的豬心冬粉！「初豬心冬粉」厚實大塊，麻油腰只豬肝＋豬心雙滿足

布丁 地瓜 抹茶 咖啡 冰沙 伴手禮 網美 奶酪 古早味

相關新聞

布丁界精品大集合！精選6家台南必買「超人氣布丁」，口味超多、各有特色統統不踩雷

布丁控集合！一說到台南伴手禮，不少人都會想到「布丁」，udn小編在此整理了6家超人氣網紅布丁品牌，除了2家經典名店外，加碼再推4間在地夯店，網美派、清爽系、打卡爆款統統有。推薦清單先收藏，下次去台南直

台南又一間好吃的豬心冬粉！「初豬心冬粉」厚實大塊，麻油腰只豬肝＋豬心雙滿足

udn走跳美食／痴吃的玩 台南美食｜安平美食『初豬心冬粉』主打新鮮腰只、豬心、鴨腳翅、腦髓還有藥膳/麻油/乾拌等系列，特愛麻油腰只，切的很厚實吃起來特滿足，現在只要滿百就會送滷豆乾（活動到五

台南1區將發達！2大連鎖速食接踵進駐，網敲碗3品牌快跟進

2大連鎖速食進駐台南市安南區！台南開幕式IG時常分享台南新店籌備及開幕消息，近日便透露「安南區首間摩斯漢堡」將開幕，而「安南區第三間麥當勞」的好消息也緊接而來，讓不少在地網友嗨「安南區真的要發達了」。

一睹家具製作過程！ 臺南家具產業博物館 從展覽、收藏、DIY課程感受歷史脈絡

臺南除了美食、廟宇與景點外，也有不少傳統產業轉型而成的觀光工廠可參訪，【臺南 ‧ 家具產業博物館】以典藏、展覽、教育、推廣等四大面向，將木材及榫卯為主題，以各種不同的形式呈現。特別的是園區內，部分廠房仍實際運作中，來到這能夠一睹家具製作的過程！

來趟淺山輕旅行！ 台南東山「175咖啡公路」　嚐得獎咖啡、必訪當地景點及美食

臺南東山咖啡獨特的風味屢在世界的咖啡比賽獲獎；圖片提供／台南旅遊局 臺南東山區為嘉南平原與阿里山系淺山丘陵及山地交會而成的多樣的地形環境，也造就了東山獨特多元的自然人文景觀與農特產品。而東山是台灣本

內行人才懂的風味！台南晶英認養井仔腳鹽田，味道的小旅行讓永續走進旅遊生活

觀光永續該如何實踐？不妨從吃和體驗開始。品嚐台南北門的井仔腳瓦盤鹽田產出的天然風味，享受二層鹽獨有的礦質甜，讓老鹽工領路介紹古法曬鹽採鹽樂趣，台南晶英酒店推出的「冰雪奇鹽」專案，讓旅遊有更不一樣的感受

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦