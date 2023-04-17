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全家什麼都有！全家「吉拿棒」2口味登場，買就送煉乳沾著吃，加碼隱藏吃法更是絕

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@coupleat_授權
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免跑電影院，超商就吃得到吉拿棒！全家便利商店無極限，近日有IGer分享全家點心櫃出現「吉拿棒」的最新資訊，還有原味及巧克力兩種口味選擇，另贈飛燕煉乳一包搭配吃，美味更升級。不過，吉拿棒僅限設有點心櫃(烘焙品)的門市販售，想吃可得注意，以免白跑一趟。

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全家吉拿棒上市！全家便利商店點心櫃限定新品「吉拿棒」，共有原味、巧克力兩種口味，IGerAriel分享口感，外層微酥，內餡Q彈，沾上煉乳滋味大升級，最大的優點就是隨時想吃就能吃。

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此外，IGerFordeemo也分享新吃法，就是搭配全家超夯霜淇淋，先將吉拿棒稍微放涼後再插進霜淇淋中，或是直接沾著吃都剛剛好，推薦給想嘗鮮的朋友們。

圖／IG@fordeemo授權
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全家便利商店 吉拿棒販售資訊

販售門市：全台全家便利商店（限設有點心櫃/販售烘焙品的門市）

口味及售價：原味、巧克力，一個49元（贈飛燕煉乳一包）

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全家便利商店 巧克力 霜淇淋 超商 電影 吉那棒

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