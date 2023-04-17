全家什麼都有！全家「吉拿棒」2口味登場，買就送煉乳沾著吃，加碼隱藏吃法更是絕

日前，有名網友在臉書社團貼文表示「每次在社團看到別人PO的(大支)霜淇淋，我都好羨慕」，而在當天終於圓夢拿到「大支霜淇淋」。從網友分享的照片來看，目測有8圈，高聳模樣讓眾人稱羨，還有人逗趣問「你(遇到

2023-04-16 16:30