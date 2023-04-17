台南又一間好吃的豬心冬粉！「初豬心冬粉」厚實大塊，麻油腰只豬肝＋豬心雙滿足
台南美食｜安平美食『初豬心冬粉』主打新鮮腰只、豬心、鴨腳翅、腦髓還有藥膳/麻油/乾拌等系列，特愛麻油腰只，切的很厚實吃起來特滿足，現在只要滿百就會送滷豆乾（活動到五月底 送完為止）是間很用心經營的店家。
『初豬心冬粉』位於安平區育平路上，斜對面有個很大的免費停車場。
『初豬心冬粉』有賣豬心/豬肝/腰只/豬腳，還有藥膳/麻油/乾拌等系列。
『初豬心冬粉』小白點了腰只/豬心/豬腳等餐點，看起來是不是很好吃，腰只非常新鮮，看光澤就知道👍🏻。
腰只麵線 $120
絕對必點的腰只冬粉，新鮮腰只燙熟後撈出搭配清甜高湯，新鮮的腰只搭配清湯更能襯托出腰只的鮮美！腰只很有厚度吃起來很Q脆
豬心+豬肝冬粉 $80
這碗有粉嫩嫩的豬心+Q勁的豬肝，一次滿足兩種～份量給的滿多的，一口清湯一口豬心，這就是我要的豬心冬粉
麻油腰只 $150
新鮮燙好的腰只切的很厚實拌入香噴噴的麻油，這一定要點好好吃，對於麻油腰只沒有抵抗力。
藥燉鴨腳翅 $65 ｜ 蒜香豬腳肉 $120 ｜ 滷心管$60
外面少見的「藥膳鴨腳翅」燉煮到非常軟嫩，湯頭都是精華！還有小白超推的「蒜香豬腳肉」淋上蒜醬特好吃。豬腳肉質鮮美不會柴柴的唷，滷的很入味的「滷心管」口感很有嚼勁不錯。現在只要滿百就會送滷豆乾(活動到五月底 送完為止)
初豬心冬粉 ｜FB粉絲團
地址：台南市安平區育平路236號
電話：06 – 2956236
公休日關注粉絲團
時間：11:30~14:00 / 17:00~20:30
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言