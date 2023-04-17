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台南又一間好吃的豬心冬粉！「初豬心冬粉」厚實大塊，麻油腰只豬肝＋豬心雙滿足

痴吃的玩／ 文、圖／小白

udn走跳美食／痴吃的玩

台南美食｜安平美食『初豬心冬粉』主打新鮮腰只、豬心、鴨腳翅、腦髓還有藥膳/麻油/乾拌等系列，特愛麻油腰只，切的很厚實吃起來特滿足，現在只要滿百就會送滷豆乾（活動到五月底 送完為止）是間很用心經營的店家。

『初豬心冬粉』位於安平區育平路上，斜對面有個很大的免費停車場。

『初豬心冬粉』有賣豬心/豬肝/腰只/豬腳，還有藥膳/麻油/乾拌等系列。

『初豬心冬粉』小白點了腰只/豬心/豬腳等餐點，看起來是不是很好吃，腰只非常新鮮，看光澤就知道👍🏻。

腰只麵線 $120

絕對必點的腰只冬粉，新鮮腰只燙熟後撈出搭配清甜高湯，新鮮的腰只搭配清湯更能襯托出腰只的鮮美！腰只很有厚度吃起來很Q脆

豬心+豬肝冬粉 $80

這碗有粉嫩嫩的豬心+Q勁的豬肝，一次滿足兩種～份量給的滿多的，一口清湯一口豬心，這就是我要的豬心冬粉

麻油腰只 $150

新鮮燙好的腰只切的很厚實拌入香噴噴的麻油，這一定要點好好吃，對於麻油腰只沒有抵抗力。

藥燉鴨腳翅 $65 ｜ 蒜香豬腳肉 $120 ｜ 滷心管$60

外面少見的「藥膳鴨腳翅」燉煮到非常軟嫩，湯頭都是精華！還有小白超推的「蒜香豬腳肉」淋上蒜醬特好吃。豬腳肉質鮮美不會柴柴的唷，滷的很入味的「滷心管」口感很有嚼勁不錯。現在只要滿百就會送滷豆乾(活動到五月底 送完為止)

初豬心冬粉 ｜FB粉絲團

地址：台南市安平區育平路236號

電話：06 – 2956236

公休日關注粉絲團

時間：11:30~14:00 / 17:00~20:30

文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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