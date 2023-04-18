揪甘心！鶴茶樓「芝麻糊凍」爆紅推1日限定「第二杯半價」，寄杯不怕揪嘸人
爆紅手搖推優惠！連鎖手搖「鶴茶樓」於3月中一連推出7款凍飲新品，擠身「凍飲霸主」。最為轟動手搖界的「芝麻糊凍、泰式奶茶凍」2大配料，造成各門市長長的排隊人龍，甚至夯到全台大缺貨！現在，鶴茶樓將再推優惠回饋顧客，先筆記再喝爆啦！
「鶴茶樓」將於4/20推出感恩回饋優惠，活動當日只要購買任兩杯飲品且皆加料「芝麻糊凍」，即享「第二杯半價」，揪不到人還能使用「寄杯服務」，真的揪甘心。此外，除了祭出爆款優惠外，鶴茶樓針對顧客反饋再升級，將「芝麻糊凍」濃厚度提高至120%，口感更順滑，咀嚼感也大提升，一次炫一杯。
鶴茶樓回饋優惠資訊
活動日期：4/20一日限定
活動內容：凡任兩杯飲品加料「芝麻糊凍」即享第二杯半價（包含鴛鴦凍奶茶）
注意事項：取價低品項優惠，結帳金額四捨五入計、每人限購兩組（4杯）、僅限現場到店之客人、提供寄杯服務，不提供跨店兌換（需於2023/5/31前兌換完畢）
延伸閱讀：
．連續7週喝起來！ Mr.Wish限定優惠「第2杯6折」 熱門飲品TOP3推薦+人氣「果果邦尼」必點
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言