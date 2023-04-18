揪甘心！鶴茶樓「芝麻糊凍」爆紅推1日限定「第二杯半價」，寄杯不怕揪嘸人

爆紅手搖推優惠！連鎖手搖「鶴茶樓」於3月中一連推出7款凍飲新品，擠身「凍飲霸主」。最為轟動手搖界的「芝麻糊凍、泰式奶茶凍」2大配料，造成各門市長長的排隊人龍，甚至夯到全台大缺貨！現在，鶴茶樓將再推優惠回饋顧客，先筆記再喝爆啦！

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓「芝麻糊凍、泰式奶茶凍」2大新配料人氣爆棚，許多門市大排長龍。／鶴茶樓提供

「鶴茶樓」將於4/20推出感恩回饋優惠，活動當日只要購買任兩杯飲品且皆加料「芝麻糊凍」，即享「第二杯半價」，揪不到人還能使用「寄杯服務」，真的揪甘心。此外，除了祭出爆款優惠外，鶴茶樓針對顧客反饋再升級，將「芝麻糊凍」濃厚度提高至120%，口感更順滑，咀嚼感也大提升，一次炫一杯。

圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

圖／鶴茶樓提供

鶴茶樓回饋優惠資訊

活動日期：4/20一日限定

活動內容：凡任兩杯飲品加料「芝麻糊凍」即享第二杯半價（包含鴛鴦凍奶茶）

注意事項：取價低品項優惠，結帳金額四捨五入計、每人限購兩組（4杯）、僅限現場到店之客人、提供寄杯服務，不提供跨店兌換（需於2023/5/31前兌換完畢）

延伸閱讀：

．連續7週喝起來！ Mr.Wish限定優惠「第2杯6折」 熱門飲品TOP3推薦+人氣「果果邦尼」必點

．布丁界精品大集合！精選6家台南必買「超人氣布丁」，口味超多、各有特色統統不踩雷