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週末小確幸！ 7-ELEVEN咖啡買1送1、全家中拿&霜淇淋買1送1、星巴克第2杯半價

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／業者提供
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週五準備好迎接放假休息好心情！ 週末小確幸快收下，全家祭出連3天「中杯拿鐵、霜淇淋買1送1」優惠，7-ELEVEN有CITY CAFE特大杯美式咖啡買一送一、摩斯咖啡買一送一、星巴克限時第二杯半價，讓咖啡控和霜淇淋控通通一次滿足！

全家

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

全家便利商店即日起至4/23，連3天於全門市祭出「Let’ s Café中杯單品拿鐵買1送1」優惠，且不限冰熱，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠。

全家便利商店與YouTuber網紅滴妹的手搖飲「再睡5分鐘」聯名，明起連續3天，推出「Fami!c霜淇淋任選買1送1」優惠，品項包含焙茶麥麥霜淇淋、四季金萱霜淇淋、棉被厚奶蓋霜淇淋，以及雙口味的棉被四季金萱霜淇淋；另外，澎湖地區也有仙人掌霜淇淋買1送1，提醒需使用全盈+pay支付享優惠。

7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供
圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN 即日起至4/23止，到門市消費就能享有「CITY CAFE特大杯美式咖啡」買一送一優惠，另外還有「特大杯拿鐵」買2送1，有提供現萃茶的門市再加碼「CITY TEA四季春青茶、英式紅茶」任選買2送1優惠，還有「世界地球日CITY系列優惠」，即日起至4/23止，CITY CAFE燕麥拿鐵、CITY PRIMA精品燕麥拿鐵、CITY PEARL黑糖珍珠燕麥奶、CITY TEA燕麥奶茶「同品項第2杯10元」；即日起至5/2止，CITY系列指定飲品「任選第2杯7折」。

星巴克

圖／星巴克咖啡同好會臉書
圖／星巴克咖啡同好會臉書

慶祝穀雨時節，星巴克推出「第二杯半價優惠」，4/20及4/21兩日購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱飲料，即享第二杯半價。單筆交易最高限購四杯且當場一次領取，優惠飲品以各門市提供為主，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供
圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡宣布，即日起至4/22限時3天享「中杯摩斯咖啡買1送1」，只需銅板價50元，不只如此，即日起至4/30，凡下載便利的MOS Order APP 註冊成為會員，即可享有「安心取溫馨送」獨家線上優惠，「大份黃金地瓜薯+大杯摩斯冰紅茶」買2送1優惠價210元。

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