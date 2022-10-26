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迸出鮮滋味！ 大苑子「台灣鮮搾柳丁+咖啡」首5日嘗鮮65折，柳丁多or咖啡多任由你選

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／大苑子
圖／大苑子

鮮果品牌大苑子針對咖啡控們的依賴和喜好，推出兩款不同比例的柳丁口味咖啡，分別有果汁雙倍的「台灣鮮搾柳丁咖啡」和咖啡雙倍的「鮮搾濃萃咖啡柳丁」，10/27強力回歸上市，至10/31前的首5日，再推每杯59元嘗鮮價，無論你是那一派都能找到專屬自己的完美比例！

台灣鮮搾柳丁咖啡。圖／大苑子
台灣鮮搾柳丁咖啡。圖／大苑子

大苑子選用100％台灣在地新鮮柳丁，與精選香醇的阿拉比卡冷萃咖啡萃取後的果酸，依據不同的喜好和口味研發出與咖啡的完美的黃金比例，分別推出「台灣鮮搾柳丁咖啡」以及「鮮搾濃萃咖啡柳丁」，喜歡果感酸甜、柳丁果汁味濃的朋友可以選擇柳丁多的台灣鮮榨柳丁咖啡，喜歡咖啡醇厚、馥郁回韻的人則可以選擇咖啡多的鮮搾濃萃咖啡柳丁。

鮮搾濃萃咖啡柳丁。圖／大苑子
鮮搾濃萃咖啡柳丁。圖／大苑子

2022年鮮果咖啡於10/27全台門市上市，單杯售價90元，並於開賣首5日，10/27至10/31，推出「超級好咖」搶先體驗，凡購買鮮果咖啡單杯即享59元的優惠嘗鮮價，咖啡控的下午茶嘗鮮喝起來！

圖／大苑子
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