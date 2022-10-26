鐵粉追起來！ 「老賴茶棧 x 海綿寶寶」聯名手搖飲+4款超Q周邊，造型吸管套、賣萌抱枕加購必收藏

海綿寶寶粉絲看過來！ 古早味手搖飲品牌「老賴茶棧」首度與國際級角色IP海綿寶寶聯名，不僅合作2款限定飲品，杯身還通通變身超繽紛的海綿寶寶包裝，加碼消費滿100元還可以加購4款周邊小物，包括海綿寶寶、派大星造型吸管套、購物袋、抱枕及飲料提袋，10/27起於全門市開賣，數量有限，售完為止。

圖／老賴茶棧

老賴茶棧此回重磅聯名海綿寶寶，一共推出2款限定飲品，「旺梅冰茶」特意選用「深海大鳳梨」調製而成，喝得到鳳梨加梅子搭配四季青茶的果茶香，以及「旺梅BoBo冰茶」多加了茶凍和椰果的清爽口感，只要一次買兩杯新品就送「雙杯提盒」。

同時，更加碼推出4款限定周邊，有海綿寶寶、派大星2款造型主角，例如真實還原海綿寶寶影集動畫中曾出現的吸管套，加購價79元；繽紛購物袋及皮革材質飲料袋加購價僅149元、海綿寶寶與派大星抱枕加購價899元，每間分店僅限量50份，鐵粉動作要快。

圖／老賴茶棧

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