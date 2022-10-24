免費加料2選1！春陽茶事新飲品「甘蔗檸檬」秋冬必喝，來杯「蜜桃冰沙、芭芒柳冰沙」歡送夏日
新品準備開喝！繼季節限定「蜜桃冰沙」後，人氣手搖「春陽茶事」再推新飲品「甘蔗檸檬」，自然甘甜與酸香交織出滿滿古早味，限時限定還可以「免費加料」，超好康準時喝起來！
「春陽茶事」將於10/26推出全新「甘蔗檸檬」，選用嘉義溪口甘蔗與屏東盛產的綠檸檬，酸甜滋味相互襯托，禦寒熱飲秋冬必喝，喜歡自然酸甜口味的朋友不要錯過！入口溫暖清潤，餘韻無窮。並於10/26至10/28購買新品「甘蔗檸檬」，即可「免費加料」，Q彈珍珠、招牌粉條2選1，晉升咀嚼控最愛手搖。
此外，夏季限定「蜜桃冰沙」及「芭芒柳冰沙」預計於10月底下架，把握最後時間歡送夏季，而蜜桃系列的「蜜桃烏龍茶」則列入常態品項，想喝隨時喝。
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