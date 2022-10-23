社恐福音！話題手搖店「伴君耘」Line點餐、「洞口」取餐，必喝招牌「黑糖仙草凍奶」
只有一個小洞口的店？這間超有特色的人氣打卡手搖店「伴君耘」，店面只有一個取餐的洞口，看不到店員，使用Line點餐，簡直就是社恐的一大福音！沒帶手機也可在洞口大喊你要點餐，店員就會告知編號及價格。
超有梗手搖店！這家「伴君耘」採取Line點餐方式，現場會有清楚的點餐指南，簡單快速也很方便，點完餐等叫號，叫號後洞口就會有一隻超Q「毛毛手」把吸管、飲料送出來，「毛毛手」偶爾還會比心、做請稍等及揮手等小手勢互動，原來買手搖也能這麼有趣！
「伴君耘」的招牌「黑糖仙草凍奶」是順滑仙草凍、手工黑糖與香醇鮮奶的超夯組合，順口又有咀嚼感，怎麼喝都不會膩；而「紅玉拿鐵」不僅有明顯的濃郁奶香，更有回甘茶香尾韻，讓人停不下來，一口接一口馬上喝光。
伴君耘_春芽洞(新竹竹北)
地址：新竹縣竹北市三民路180號營業時間：週一至週日11:00-21:00
伴君耘_仙草洞(台南民族)
地址：台南市中西區民族路二段249-1號營業時間：週一至週日11:00-21:00
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