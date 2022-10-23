萬聖打卡這樣點！日本星巴克「萬聖紫薯星冰樂＋覆盆子蛋糕」，加碼再推3種客製化點法打造「紅綠燈」飲品
萬聖節進入倒數，日本星巴克推出應景萬聖飲品與甜點，光從顏色、外型就超吸睛，滿滿搞怪氣息的甜點與飲品組合，一推出就引起一波IG、小紅書打卡熱潮，還貼心加碼教你飲品「這樣點」！
日本星巴克推出「萬聖紫薯星冰樂」，以及3種客製化推薦點法。「果茶＋香草香料糖漿」的。超人氣「萬聖紫薯星冰樂」結合紫薯香氣、紫薯粉及紫薯香草醬打造秋季甜點感星冰樂，既是甜品也是飲料。另外，再加碼推薦以下3種客製化點法，打造3種宛如紅綠燈色彩的萬聖飲品。
·芒果果茶星冰樂＋柑橘果肉＋打發鮮奶油·抹茶奶油星冰樂＋巧克力碎＋巧克力醬·果茶＋香草香料糖漿
甜點部分則有又軟又滑的「萬聖覆盆子蛋糕」可以選擇，以巧克力蛋糕為基底，擠入濃郁覆盆子內餡，表層再用加入藍莓特調的覆盆子醬畫圈裝飾，加熱吃還會流心，好吃又有趣。
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