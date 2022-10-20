南瓜尬奶茶！日本CoCo員工最推萬聖新品「南瓜拿鐵」，在台人氣「奶茶三兄弟」也終於登陸

萬聖節超應景手搖登場！一提到萬聖節，最先想到的就是「南瓜」，日本「CoCo都可」手搖飲推出充滿萬聖節氛圍的「南瓜系列」，在台也超人氣的「奶茶三兄弟」也於不久前登陸日本，以萬聖新品與超夯經典滿足日本朋友的味蕾。

圖／取自日本CoCo都可官網

圖／取自日本CoCo都可官網

日本「CoCo都可」為迎接月底的萬聖節，全新推出3款「南瓜系列」飲品，有「南瓜拿鐵」、「南瓜奶茶」及「南瓜烤奶茶」。「南瓜拿鐵」是南瓜與濃郁牛奶的組合，鹹奶油與肉桂粉襯托南瓜原有的滋味，也是日本CoCo內部員工最推的1款新品；「南瓜奶茶」結合濃厚南瓜泥與經典奶茶，建議攪勻後喝更香甜；而「南瓜烤奶茶」則是在濃郁的烘焙茶香與醇厚奶茶中，散發甜香南瓜味，喜歡茶香就點這杯。

左「南瓜拿鐵」、中「南瓜奶茶」、右「南瓜烤奶茶」。圖／取自日本CoCo都可推特

南瓜拿鐵＋珍珠。圖／取自IG@tapi.tapiko

此外，日本朋友敲碗已久的超人氣「奶茶三兄弟」也終於登陸，醇香奶茶、香滑布丁與Q彈珍珠及滑嫩仙草凍的完美組合，不只是飲品，更像甜點，多層口感一次通通滿足。

圖／取自日本CoCo都可推特

超人氣奶茶三兄弟。圖／取自日本CoCo都可推特

超人氣奶茶三兄弟。圖／取自CoCo都可官網

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