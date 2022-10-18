新品開喝！盤點3間人氣手搖新品，「紫米紅豆鮮奶、葡萄冰茶、哈密瓜冰沙」，咀嚼控、奶霜控一次滿足
秋冬手搖新品大戰！各大手搖品牌陸續推出各家主打新品，本次推薦三家手搖品牌的最新品項，喜歡口感豐富的咀嚼控、熱愛清爽果香的手搖控通通能滿足，想喝手搖卻不知道怎麼選嗎？那就接著看下去，照著點就沒錯。
⬤ 大苑子
「許慶良紫米紅豆鮮奶」回來啦！大苑子人氣飲品「許慶良紫米紅豆鮮奶」暖心回歸，Q軟紫米與綿密紅豆混合，再加入特A級濃醇香許慶良鮮乳，口感醇厚豐富，冷冷喝、熱熱喝都超順口，喜歡咀嚼感的朋友更不要錯過囉！
⬤ 五桐號
超人氣手搖品牌「五桐號」新推2款季節限定「葡萄時光」飲品「雪絨葡萄果粒」與「葡萄冰茶凍飲」，兩款飲品都使用特選外銷日本等級的飽滿巨峰葡萄，果香再升級。霸榜NO.1「雪絨葡萄果粒」底層為晶透綠茶凍，葡萄果肉層層堆疊，中間為綿密冰沙，再以鮮乳奶霜封頂，香醇不膩；清新系「葡萄冰茶凍飲」為老實人紅茶與巨峰葡萄搭配的特調鮮果茶湯，口口喝得到酸甜茶香。
⬤ 沐慕茶飲
手搖飲專賣「沐慕茶飲」推出「哈密瓜新鮮人」系列新品，有「come some哈密搭」及「哈蜜凍蓋霜」2款飲品。從名字就可愛的「come some哈密搭」選用新鮮哈密瓜，打成細碎果肉口感與神祕獨家配方，清爽無負擔；多層次「哈蜜凍蓋霜」以店家熬煮的冬瓜茶凍舖底，加入新鮮哈密瓜碎冰沙，最後鋪上濃郁微鹹奶蓋，嘗鮮就點這杯！
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