快訊

高雄水泥車墜3樓高路橋 司機無生命跡象、騎車路過母女遭砸傷

猶有民間鐵未銷：誰在北京抗議「習近平下台」？

騙烏干達學生當奴工！彰檢今起訴中州科大3人 聲押苗栗青發處副處長

超新奇手搖店！結合塔羅的飲料店「洞茶」新推萬聖限定「魔法特調」，喝飲料還能免費占卜算塔羅，超另類買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自洞茶FB粉專
圖／取自洞茶FB粉專

手搖還能算塔羅！「手搖飲 X 塔羅」這麼神奇的組合，只在這家手搖飲料店「洞茶」，購買「萬聖節魔法特調」，還能現場讓占卜師為你答疑解惑，也相當於買一送一了吧！

圖／取自洞茶FB粉專
圖／取自洞茶FB粉專

冷泡紅玉凍茶。圖／取自洞茶FB粉專
冷泡紅玉凍茶。圖／取自洞茶FB粉專

這間位於台北中山的「洞茶」主打結合塔羅與手搖飲料，推出期間限定的「萬聖節魔法特調」，即日起至10/31，凡購買「萬聖節魔法特調」，立即轉盤抽取一杯風味飲品，再加碼免費「塔羅快速占卜」，現場解答任何問題，超有趣的雙重優惠。喝手搖還能免費占卜，好玩又划算！

圖／取自洞茶FB粉專
圖／取自洞茶FB粉專

圖／取自洞茶FB粉專
圖／取自洞茶FB粉專

⬤ 「萬聖節魔法特調」活動內容

1、隨機抽取一杯飲品
2、占卜師現場為你解答疑惑

洞茶

地址：台北市中山區伊通街113號
營業時間：週二至週五10:00-20:00、週一12:00-20:00、週六11:00-20:00（週日公休）

延伸閱讀：

用喝的甜品超滿足！ 4家「濃郁點心款」人氣手搖飲 甲文青嚐「檸檬塔」 喫茶小鋪、珍煮丹、清原能喝到「香濃芋泥」

通通都要！韓國星巴克萬聖新品「魔女藥水冰茶、可可榛果星冰樂」，搭配4款超吸睛可口甜點，號稱「萬聖最強下午茶」

手搖 萬聖節 買一送一 大台北美食 中山站

相關新聞

超新奇手搖店！結合塔羅的飲料店「洞茶」新推萬聖限定「魔法特調」，喝飲料還能免費占卜算塔羅，超另類買一送一

喝手搖還能算塔羅！「手搖飲 X 塔羅」這麼神奇的組合，只在這家手搖飲料店「洞茶」，購買「萬聖節魔法特調」，還能現場讓占卜師為你答疑解惑，也相當於買一送一了吧！ 這間位於台北中山的「洞茶」主打

免費搶先喝！TEA TOP新推100%「轟蜜茶」，還能免費加綠茶凍，只要有「它」每次新品免費喝

各大手搖品牌陸續推出全新飲品，喜歡蜂蜜自然味與咀嚼口感的朋友看過來！本次連鎖手搖品牌「TEA TOP」將於10/17推出100%「轟蜜茶」，自然原味百分百，加碼再推手搖界超尊榮待遇VVIP，成為品牌V

台中人吃一波！日本超夯「Cremia冰淇淋」快閃台中，吃得到「原味、巧克力、綜合」三種口味，台中人開吃別忘洗版IG

台中人開吃！日本超人氣「Cremia冰淇淋」終於確定快閃台中啦！不用特地跑到其他縣市，在「台中新光三越」就能品嘗到這洗版IG的超濃郁冰淇淋，筆記下來準備搶吃第一波。 敲碗成功，空降台中！來自日本

縮小版生乳捲！亞尼克12cm「獨享捲」登場，大推2款人氣口味「Weiss生巧克力、白葡萄」，可以一次吃整條

一個人吃整條蛋糕也不怕！超夯生乳捲品牌「亞尼克」預計於10/16推出一人獨享也沒負擔的「獨享生乳捲」，尺寸變小但美味不變，一個人也能完整享受一條生乳捲，甜點控趕快筆記。 本次「亞尼克」將推出縮小

碳水炸彈！好市多美味不敗新品「香蔥肉鬆麵包」，經典香蔥、肉鬆尬乳酪，沉甸甸一盒提升幸福感

麵包腦袋看過來！好市多美味新品麵包上市，本次是經典不敗鹹麵包「香蔥肉鬆麵包」，富有嚼感的厚實麵包與鹹香肉鬆的組合，從小吃到大的滋味，怎麼吃都不會膩，久久沒吃還會想念。 麵包控先衝好市多麵包區

用喝的甜品超滿足！ 4家「濃郁點心款」人氣手搖飲 甲文青嚐「檸檬塔」 喫茶小鋪、珍煮丹、清原能喝到「香濃芋泥」

用「喝的甜點」不但吸睛又讓人喝的滿足！ 快來看看盤點4家人氣手搖飲，通通讓夢幻甜品秒變成好喝手搖飲，喫茶小鋪帶來「仙芋見泥」、珍煮丹芋芋系列新品「豆花芋昔」、清原推台泰兩款「纖女燕芋」及「芋見椰爺」，

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。