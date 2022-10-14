超新奇手搖店！結合塔羅的飲料店「洞茶」新推萬聖限定「魔法特調」，喝飲料還能免費占卜算塔羅，超另類買一送一

喝手搖還能算塔羅！「手搖飲 X 塔羅」這麼神奇的組合，只在這家手搖飲料店「洞茶」，購買「萬聖節魔法特調」，還能現場讓占卜師為你答疑解惑，也相當於買一送一了吧！

圖／取自洞茶FB粉專

冷泡紅玉凍茶。圖／取自洞茶FB粉專

這間位於台北中山的「洞茶」主打結合塔羅與手搖飲料，推出期間限定的「萬聖節魔法特調」，即日起至10/31，凡購買「萬聖節魔法特調」，立即轉盤抽取一杯風味飲品，再加碼免費「塔羅快速占卜」，現場解答任何問題，超有趣的雙重優惠。喝手搖還能免費占卜，好玩又划算！

圖／取自洞茶FB粉專

圖／取自洞茶FB粉專

⬤ 「萬聖節魔法特調」活動內容

1、隨機抽取一杯飲品2、占卜師現場為你解答疑惑

洞茶

地址：台北市中山區伊通街113號營業時間：週二至週五10:00-20:00、週一12:00-20:00、週六11:00-20:00（週日公休）

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