蓮花薄餅入手搖！ 療癒文青系「發發3店」進駐信義 10月萬聖限定特調「女巫波波水+海鹽焦糖幽幽格」

療癒系文青手搖超好拍！ 「發發3店」10月正式進駐信義商圈，除了首波推出午茶輕食系「蓮花餅乾鮮奶茶」和「蓮花餅乾可可優格」，驚喜回歸萬聖節限定「緋紅女巫波波水」及新品「海鹽焦糖幽幽格」，加碼延長販售10月整月限定，趕緊手刀下訂喝起來！

圖／發發提供

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文青系發發手搖飲持續推陳出新，將人見人愛的比利時蓮花薄脆餅變成話題午茶輕食系列，推出「蓮花餅乾鮮奶茶」，清透的紅色基底茶，與絲滑奶茶融合，再撒上酥脆可口的比利時蓮花薄脆餅乾，喝得到焦糖肉桂香氣交織錫蘭紅茶獨特的韻味；「蓮花餅乾可可優格」運用厄瓜多可可特有煙燻堅果香氣，與優格微酸口感完美平衡，每一口就像喝到將融化的奶油，再將比利時蓮花薄脆餅乾捏碎撒上，口感層次再拉升。

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10月更推出超應景萬聖節限定魔幻飲品，除了「緋紅女巫波波水」驚喜回歸並加碼延長販售時間，將洛神花低糖手工熬煮成洛神花汁，加入以寒天果凍包裹藍莓手工製作而成的寒天眼球，特殊造型特調成為各大萬聖節活動指定訂購飲品，今年更創新推出「海鹽焦糖幽幽格」，以美國第一大品牌Hershey's焦糖醬輔以天然海鹽與優格，最後撒上焦糖脆脆餅乾，完美比例調製甜甜鹹鹹雙重口味，每一口都顛覆味覺的感官體驗。

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慶祝發發3店新開幕，即日起至10/7，來店新客現場加入發發Line官方帳號好友，可憑券免費兌換發發手搖飲品乙杯，數量有限，送完為止；接著歡慶雙十節，自10/10至10/15，發發「全品項飲品」買5送1，連假嘗鮮必追~

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