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潮流手搖飲「ODD ONE OUT」開心果系列新上市！買加價購再送帆布袋與鑰匙圈

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ODD ONE OUT提供
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東區潮流手搖品牌ODD ONE OUT以縮寫OOO深植人心，以風格茶飲和橘白色系打卡墻成為手搖飲料控的新寵。今年12月，特別推出「開心果系列」，包括瑞可塔、冰淇淋與飲品等，絕對是近期飲料甜點的絕佳選擇。

圖／ODD ONE OUT提供
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首推全新上市的「開心果瑞可塔」以義大利甜點為靈感，搭配義大利水牛乳製成，並加入主打角色開心果，以熱飲方式品嚐超好喝。同步推出限定版的「開心果義式冰淇淋」，選用濃郁的開心果原粒，經過精心製作，冬天吃冰淇淋好讚。其他新品還有用現萃茶融合烤焦糖與鮮奶的「開心果鐵觀音鮮奶茶」與日本宇治微苦甜的「開心果抹茶」。

圖／ODD ONE OUT提供
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至於品牌還與司康咖啡廳dateless合作，推出期間限定的「開心果司康」和「緋紅烏龍司康」，可搭配追加的起司奶蓋，吃起來更罪惡。最後還有周邊諧音商品「開心狗」系列可以加價購，包括「開心狗鑰匙圈」（49元）和「開心狗帆布袋」（149元），絕對是手搖飲控的絕佳收藏時機，趕快買起來吧！

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