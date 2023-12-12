雙12冰品優惠！ COLD STONE「買一送一」、全家1212元「35入夯品大禮包」

雙12狂歡慶！ 酷聖石COLD STONE門市祭出中杯以上冰淇淋買一送一，全家雙12推出夯品大禮包吃得到雙淇淋不限口味10支優惠，哈根達斯也應景推出佳節好禮掌心玫瑰蛋糕冰淇淋嘗鮮價，冰控們把握好康不可錯過！

酷聖石Cold Stone

圖／COLD STONE提供

歡慶雙12，COLD STONE直營門市至12/12上，活動期間購買中杯以上冰淇淋，享同size冰淇淋買一送一 (板橋門市、板站門市不適用此活動，不含脆餅/桶裝；價低者為贈送品項)。

12/15再推冬季桶裝分享日，當日至Cold Stone直營門市購買Ours/Mine桶裝享買一送一！7-ELEVEN酷聖石複合店購買享樂桶冰淇淋享買一送一(全口味適用)。

圖／COLD STONE提供

全家便利商店

圖／全家便利商店提供

全家雙12推出「夯品大禮包」，即起至12/13止，APP隨買跨店取大杯拿鐵、私品茶、霜淇淋，合計35樣商品只要1,212元(會員限購1組)，兌換期限至2024/12/25。1212元大禮包組合內含：大杯拿鐵15杯、私品茶55元系列任選10杯、霜淇淋不限口味10支。

圖／全家便利商店提供

哈根達斯

哈根達斯所推出的「掌心玫瑰」，原價429元，體驗價399元。圖／哈根達斯提供

哈根達斯最新推出結合蛋糕和冰淇淋的擬真「掌心玫瑰」，以半圓形的透明花罩包裹保護紅玫瑰，再裝入精緻細膩的禮盒，於全台直營門市、線上官方商店、LINE禮物可購得，把握冬日嚐鮮體驗價399元(原價429元)

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