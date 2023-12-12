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福音戰士粉絲站出來！快閃動漫咖啡廳登場，滿額再送閃亮A5冷燙卡

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／MyAnimeCafe提供
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福音戰士粉絲站出來！《EVANGELION新世紀福音戰士》Café 正式揭幕！現在就踏進這個極具主題氛圍的美食天地，品嚐令人垂涎的主題用餐空間。Café呈獻一系列令人難以抗拒的角色印象餐點和飲料，將動畫中的經典場景融入每一道美味之中。而且只要你在這裡消費滿額，即可獲贈《EVANGELION新世紀福音戰士》閃亮A5冷燙卡，真的粉絲要收藏。

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店內以碇真嗣為首的5名駕使員所設計的「主餐、甜點、飲料」等餐點，皆以角色和意象為靈感，巧妙地呈現在餐盤上。其中還特別挑選紫色和綠色，創造出以「初號機」為主題的「紫薯蒙布朗」，不僅美味誘人，更是粉絲們的拍照打卡熱點。

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另外只要在活動期間內帶走或內用餐飲，並在單筆消費滿800元，即可獲得閃亮A5冷燙卡1張。更令人振奮的是，滿1600元更可享有2張，以此類推。但請注意，贈品款式隨機，數量有限送完為止，所以要把握機會喔！

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快閃時間為12/08(五)至12/28(四)，而營業地點則位於三創生活園區7樓，地址在台北市中正區市民大道三段2號7樓。營業時間為11:00～21:30，國定假日前夕更延長至22:00營業。請注意，具體的營業時間還請參考三創生活園區的公告。

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