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冰淇淋界BV！土豪系「整片金箔冰淇淋」隱身裕隆城 最頂「一支300有找」網讚：吃完還想再吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自Google Map(網友三米五斗腰)及IG@bellevuetw
圖／摘自Google Map(網友三米五斗腰)及IG@bellevuetw

冰淇淋界BV！位於新店裕隆城七樓的冰淇淋專賣「Belle Vue」主打奢華系冰淇淋，除了以頂級原料製成本體初乳冰淇淋及極黑竹炭脆筒外，冰淇淋更霸氣裹上「整片金箔」，一整支金光閃閃，堪稱全台最頂冰淇淋都不為過。

圖／IG@bellevuetw
圖／IG@bellevuetw

圖／BelleVue Tw粉絲頁
圖／BelleVue Tw粉絲頁

IG掀起打卡風潮的「Belle Vue」專賣奢華路線冰淇淋，加上店名因此也有「冰淇淋界的BV」之稱。使用阿爾卑斯山純淨雪水飼養的乳牛初乳及獨特天然原料製成冰淇淋，搭配法式手作竹炭脆餅甜筒，黑白組合格外有質感，除了有「原創款」初乳冰淇淋外，品牌還霸氣加入「食用金箔」，打造「經典 Classic」及「奢華 Luxurious」兩款金箔系冰淇淋，前者以高純度食用金箔、鉑金糖點綴，後者則用完整金箔包覆冰淇淋，超狂外型讓人直呼「太土豪了」。

「奢華款」及「經典款」冰淇淋，售價分別為280元、180元。圖／IG@bellevuetw
「奢華款」及「經典款」冰淇淋，售價分別為280元、180元。圖／IG@bellevuetw

圖／BelleVue Tw粉絲頁
圖／BelleVue Tw粉絲頁

不僅有吸睛外型，口感方面冰淇淋吃起來奶味十足，濃郁不死甜、絲滑且綿密，吃過的網友表示「吃完還想再吃一支」。而店內裝潢也以極奢黑為主，簡約裝潢打造低調高質感氛圍，拍起照來也超出片。有到裕隆城走走，不妨來朝聖一下「冰淇淋界的BV」吧！

圖／BelleVue Tw粉絲頁
圖／BelleVue Tw粉絲頁

Belle Vue

地址：新北市新店區中興路3段70號7樓（新店裕隆城7樓威秀售票處前方）

營業時間：週一至四、日11:00-21:30、周五及六11:00-22:00

店家IG：@bellevuetw

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