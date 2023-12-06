超商霜淇淋大戰！7-11攜手南投名店「18度C」合推巧克力霜淇淋 網友嗨：對手出現了
超商霜淇淋大戰！全家便利商店三度攜手「YU CHOCOLATIER畬室」推出本月最新「濃黑巧克力霜淇淋」，自各門市開賣以來已有大批網友打卡曬照。沒想到，7-ELEVEN也決定參戰搶攻冬季霜淇淋市場，將與南投知名「18度C巧克力工房」聯名合推巧克力霜淇淋，引發網友熱議與討論。
全家便利商店「濃黑巧克力霜淇淋」強勢回歸，吸引不少人前往品嘗打卡，甚至是越冷越要吃。而時常發布新訊的「台南式 Tainan Style」再次指出，7-ELEVEN也將於12/13起推出「巧克力霜淇淋」，攜手埔里人氣名店「Feeling18 18度C巧克力工房」加入冬季霜淇淋大戰。該消息曝光後，有網友回應「身為霜淇淋控，一定要來拼比一下」、「他們家的很好吃耶」、「(全家的)對手出現了」等，看出對小七新口味霜淇淋已拉滿期待值。
此外，除了兩大超商相繼推出「巧克力霜淇淋」外，IKEA同樣於12月推出新品「厚巧克力霜淇淋」，一支20元，令不少巧克力控直呼「這個冬天太幸福啦」。
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．IKEA「熊熊包」免掏錢帶回家！12月限定必吃「厚巧克力霜淇淋」銅板價開賣 再冷都要吃
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