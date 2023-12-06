珍珠鮮奶茶買1送1！CoCo好友日開催　五桐號年末祭14天「2大飲品買一送一」

鮮奶茶控今天喝！週三CoCo好友日又來了，經過網友們熱烈票選後，本週優惠品項為經典不敗「珍珠鮮奶茶」，憑券即享「第二杯0元」，兩杯份量雙倍快樂！此外，網紅手搖飲「五桐號」也祭出兩大人氣飲品買一送一，享優惠先開喝。

圖／CoCo都可提供

CoCo都可本週三好友日推出「珍珠鮮奶茶大杯買1送1」的一日限定好康，凡於CoCo LINE官方帳號領取「第二杯0元券」，並於都可訂線上點餐即享優惠，每人可獲得2張，至多兩組共4杯。值得注意的是，活動飲品的甜度及冰塊比例固定不可調整，但有冰、熱可供選擇喔！

圖／CoCo都可粉絲頁

此外，臨近年末，網紅手搖「五桐號」為回饋顧客即日起祭出「綠茶凍楊桃冰茶」、「仙草凍奶茶」等兩大人氣飲品買一送一，該優惠為UberEats外送平台限定，活動期間至12/19，整整兩週一次滿足咀嚼控與奶茶控。

圖／五桐號粉絲頁

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