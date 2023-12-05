歐美經典飲品登場！CoCo「熱紅酒」限定上市 異國香料喝得到 還有都可訂線上單杯最高折20
歐美冬季必喝聖誕飲品來了！CoCo都可於12月再度打造異國風新品「熱紅酒」，搭配本月造型限量杯身，過節氛圍直接拉到最滿！喜歡品酒及獨特香料味道的你一定要來上一杯，錯過就要再等一年囉！
手搖飲店喝得到熱紅酒！CoCo都可季節限定飲品「瓦倫西亞熱紅酒」暖心登場，使用西班牙漢彌根酒莊紅葡萄酒，加入丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，香料及柑橘香氣飄散開來，搭配柳橙片與肉桂棒，讓整杯飲品再升級，屬於冬季最經典的耶誕療癒聖品，一口就能感受滿滿異國氣息，還有12月份CoCo限量杯身，顏值滿分要打卡。
此外，CoCo都可也在12月祭出都可訂線上優惠，暖心熱飲、經典奶茶等多達14種品項統統全月折5元，超人氣「輕乳茶」更是直接單杯折20元。如果自備環保杯並在都可訂點餐時備註，還能再折5元，銅板小確幸趕快先筆記起來。
CoCo都可 新品販售資訊
售價：瓦倫西亞熱紅酒(風味) 100元(M)
注意事項：酒精濃度低於0.5%、內含肉桂；數量有限，售完為止
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀：
．對不起了錢錢！「可不可 x 迪士尼米奇」新推4款草莓新品、8款聯名杯身及2種杯膜 隨杯贈「迪士尼年曆卡」 還有實用周邊要買爆
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言