歐美經典飲品登場！CoCo「熱紅酒」限定上市 異國香料喝得到 還有都可訂線上單杯最高折20

歐美冬季必喝聖誕飲品來了！CoCo都可於12月再度打造異國風新品「熱紅酒」，搭配本月造型限量杯身，過節氛圍直接拉到最滿！喜歡品酒及獨特香料味道的你一定要來上一杯，錯過就要再等一年囉！

「瓦倫西亞熱紅酒」搭配柳橙片與肉桂棒，打造歐美冬季最經典的耶誕飲品。圖／CoCo都可提供

手搖飲店喝得到熱紅酒！CoCo都可季節限定飲品「瓦倫西亞熱紅酒」暖心登場，使用西班牙漢彌根酒莊紅葡萄酒，加入丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，香料及柑橘香氣飄散開來，搭配柳橙片與肉桂棒，讓整杯飲品再升級，屬於冬季最經典的耶誕療癒聖品，一口就能感受滿滿異國氣息，還有12月份CoCo限量杯身，顏值滿分要打卡。

12月份CoCo限量杯身充滿冬季及過節氣氛。圖／CoCo都可提供

此外，CoCo都可也在12月祭出都可訂線上優惠，暖心熱飲、經典奶茶等多達14種品項統統全月折5元，超人氣「輕乳茶」更是直接單杯折20元。如果自備環保杯並在都可訂點餐時備註，還能再折5元，銅板小確幸趕快先筆記起來。

圖／CoCo都可提供

12月於都可訂線上點購「輕乳茶」享單杯20元折扣。圖／CoCo都可提供

CoCo都可 新品販售資訊

售價：瓦倫西亞熱紅酒(風味) 100元(M)

注意事項：酒精濃度低於0.5%、內含肉桂；數量有限，售完為止

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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