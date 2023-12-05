快訊

民眾黨君悅協商前一天做了「這事」 財產申報意外揭露

亞錦賽／中華隊19:0震懾巴勒斯坦 鎖定分組第1晉級複賽

宋楚瑜41秒影片掀議論！爆曾被馬英九陣營酸「搶位子」 批國民黨不成材

歐美經典飲品登場！CoCo「熱紅酒」限定上市 異國香料喝得到 還有都可訂線上單杯最高折20

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

歐美冬季必喝聖誕飲品來了！CoCo都可於12月再度打造異國風新品「熱紅酒」，搭配本月造型限量杯身，過節氛圍直接拉到最滿！喜歡品酒及獨特香料味道的你一定要來上一杯，錯過就要再等一年囉！

「瓦倫西亞熱紅酒」搭配柳橙片與肉桂棒，打造歐美冬季最經典的耶誕飲品。圖／CoCo都可提供
「瓦倫西亞熱紅酒」搭配柳橙片與肉桂棒，打造歐美冬季最經典的耶誕飲品。圖／CoCo都可提供

手搖飲店喝得到熱紅酒！CoCo都可季節限定飲品「瓦倫西亞熱紅酒」暖心登場，使用西班牙漢彌根酒莊紅葡萄酒，加入丁香、荳蔻、肉桂等香料一同熬煮，香料及柑橘香氣飄散開來，搭配柳橙片與肉桂棒，讓整杯飲品再升級，屬於冬季最經典的耶誕療癒聖品，一口就能感受滿滿異國氣息，還有12月份CoCo限量杯身，顏值滿分要打卡。

12月份CoCo限量杯身充滿冬季及過節氣氛。圖／CoCo都可提供
12月份CoCo限量杯身充滿冬季及過節氣氛。圖／CoCo都可提供

此外，CoCo都可也在12月祭出都可訂線上優惠，暖心熱飲、經典奶茶等多達14種品項統統全月折5元，超人氣「輕乳茶」更是直接單杯折20元。如果自備環保杯並在都可訂點餐時備註，還能再折5元，銅板小確幸趕快先筆記起來。

圖／CoCo都可提供
圖／CoCo都可提供

12月於都可訂線上點購「輕乳茶」享單杯20元折扣。圖／CoCo都可提供
12月於都可訂線上點購「輕乳茶」享單杯20元折扣。圖／CoCo都可提供

CoCo都可 新品販售資訊

售價：瓦倫西亞熱紅酒(風味) 100元(M)

注意事項：酒精濃度低於0.5%、內含肉桂；數量有限，售完為止

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

延伸閱讀：

對不起了錢錢！「可不可 x 迪士尼米奇」新推4款草莓新品、8款聯名杯身及2種杯膜 隨杯贈「迪士尼年曆卡」 還有實用周邊要買爆

徵求大胃王！爭鮮迴轉壽司「大胃王免單挑戰」再開催 旗下「定食8」加碼一門市「6大定食免費吃」

CoCo 葡萄 奶茶 手搖 聖誕節

相關新聞

變好吃了！好市多「走鐘餐包」當驚喜包開 網曝一方法復熱吃更有勁道

喜歡吃飛機餐的麵包嗎？有網友在臉書社團分享好市多一款餐包，認為很有搭飛機吃餐包的感覺，但有時會買到品質不一的麵包因此笑稱是當開「驚喜包」，並分享...

接著搶！「法朋蛋黃酥」明中午12點開搶 提前完成2步省時間

蛋黃酥接著搶！搶完陳耀訓蛋黃酥，還有超人氣秒殺級「法朋蛋黃酥」將於12/6中午12點正式開賣，春節禮盒中除了人氣不敗必搶的「經典蛋黃酥」外，還有...

歐美經典飲品登場！CoCo「熱紅酒」限定上市 異國香料喝得到 還有都可訂線上單杯最高折20

歐美冬季必喝飲品來了！CoCo都可於12月再度打造異國風「熱紅酒」，搭配本月造型限量杯身，過節氛圍直接拉到最滿！

對不起了錢錢！「可不可 x 迪士尼米奇」新推4款草莓新品、8款聯名杯身及2種杯膜 隨杯贈「迪士尼年曆卡」 還有實用周邊要買爆

米奇控在哪裡！「可不可熟成紅茶」歡慶週年攜手迪士尼推出8款設計杯身及2種杯膜超好拍，加碼打造8款「Good Vibe n Go Wild」周邊商品和4種草莓系限定飲品，還有12種迪士尼款年曆店卡...

冬季5大手搖新品！ 功夫茶×幻藍小熊聯名、Mr.Wish雙果QQ混搭、鶴茶樓花生粉角第2杯半價

甜點手搖控們快來瞧一瞧！ 5大品牌接力推出全新品項，有用喝的花生配料、當季應景草莓波波、與女團聯名的草莓特調，更厲害的是買飲料還能抽市價5千元以上的台北101跨年星空派對門票哦！

３大草莓系超繽紛！ 「PAUL」推草莓可頌搭烤雞大餐、「朗芙」草莓巴斯克乳酪、「beard papa’s」爆餡草莓泡芙

草莓系甜點超繽紛！ 「PAUL」首推草莓甜點搭烤雞大餐、「朗芙」草莓巴斯克乳酪、「beard papa’s」爆餡草莓泡芙捨不得吃

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。