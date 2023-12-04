對不起了錢錢！「可不可 x 迪士尼米奇」新推4款草莓新品、8款聯名杯身及2種杯膜 隨杯贈「迪士尼年曆卡」 還有實用周邊要買爆

米奇控在哪裡！「可不可熟成紅茶」歡慶週年攜手迪士尼推出8款設計杯身及2種杯膜超好拍，加碼打造8款「Good Vibe n Go Wild」周邊商品和4種草莓系限定飲品，還有12種迪士尼款年曆店卡必收藏，手搖控記得手刀打卡一波。

可不可熟成紅茶15週年特別與迪士尼經典角色米奇一同慶祝，將於12/6起推出「米奇與好朋友」系列限定飲品，有「草莓紅茶」、「草莓檸果」、「草莓波登」、「草莓歐可」等4款草莓季新品，以全新「草莓風味」紅茶與草莓波登為主角，「草莓紅茶」喝得到帶有草莓花果調性的清爽茶飲；「草莓檸果」以草莓紅茶為底，搭配一整顆鮮切四季檸檬及Q軟菓玉；「草莓波登」主打獨家冰凌技術製成的草莓波登，搭配經典熟成紅茶與新鮮檸檬片；而「草莓歐可」則用低脂可可配上經典歐蕾、草莓果泥，讓飲品夾帶可可及草莓香氣。

可不可熟成紅茶15週年特別與迪士尼經典角色米奇一同慶祝，將於12/6起推出「草莓紅茶」、「草莓檸果」、「草莓波登」、「草莓歐可」等4款草莓季限定飲品。圖／可不可熟成紅茶提供

除了限定飲品外，還有將復古米奇結合「東方山水」與近期流行的「Y2K」主題，設計了2款中杯、6款大杯造型杯身及2種可愛杯膜，與Disney100一同歡慶，只要在活動期間購買飲品即可獲得限量杯款。

此外，凡單筆購買一杯迪士尼系列草莓新品，即可加購兩項周邊商品。同步加碼12款可不可限定版店卡，結合年曆形式加上米奇與好友穿梭山水的設計，不僅實用活潑又療癒，並自12/6起於全台可不可門市提供，每家門市僅有一款，只要購買飲品就能免費索取，數量有限、送完為止，米奇控可以邊喝手搖邊展開一趟收集之旅啦！

第一波有2款中杯、6款大杯造型杯身。圖／可不可熟成紅茶提供

2款米奇杯膜。圖／可不可熟成紅茶提供

自12/6起，於全台可不可門市購買飲品就能免費索取「12款限定版店卡」，結合年曆形式加上米奇與好友穿梭山水的設計，每家門市僅有一款，數量有限、送完為止。圖／可不可熟成紅茶提供

而在聯名周邊商品部分，本次推出超搶手系列周邊商品於全台可不可門市與官方線上商城上市，第一波「茶飲生活系列」包含「(hoo)da品牌聯名不銹鋼環保杯」、「飲品背包提袋」、「飲品戶外杯墊」與「Tritan吸管杯」於12/6正式開賣，聯乘法式優雅環保杯品牌「(hoo)da」，融入東方山水及Y2K風格營造茶飲生活「Good Vibe」概念；第二波「話題戶外系列」則預計於12/21登場，有「多功戶外推車」、「戶外折疊月亮椅」、「戶外野餐墊」與「摺疊收納箱」等實用好物，復古米奇設計與中式畫風呼應「Go Wild」夠野主題，俏皮不失率性，提升野餐露營幸福感。

第一波「茶飲生活系列」包含「(hoo)da品牌聯名不銹鋼環保杯」、「飲品背包提袋」、「飲品戶外杯墊」與「Tritan吸管杯」於12/6正式開賣。圖／可不可熟成紅茶提供

第二波「話題戶外系列」將於12/21登場，有「多功戶外推車」、「戶外折疊月亮椅」、「戶外野餐墊」與「摺疊收納箱」等實用好物。圖／可不可熟成紅茶提供

圖／可不可熟成紅茶提供

可不可熟成紅茶 新品販售資訊

限定新飲品：草莓紅茶、草莓檸果、草莓波登、草莓歐可

開賣日：12/6

迪士尼聯名周邊販售資訊

單筆凡購買一杯迪士尼系列草莓新飲品，即可購買2個周邊系列商品

第一波「茶飲生活系列」：(hoo)da品牌聯名不銹鋼環保杯、飲品背包提袋、飲品戶外杯墊、Tritan吸管杯

開賣日：12/6

第二波「話題戶外系列」：多功戶外推車、戶外折疊月亮椅、戶外野餐墊、摺疊收納箱

開賣日：12/21

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