快訊

快訊／APPLE和男友官宣結婚 既是人妻又當媽雙喜臨門

美麗島民調／賴蕭配擴大差距 領先侯康配8.5個百分點

台北寶可夢中心入場、領特典規則、營業時間一次看！28種開幕紀念商品「這款佛心價」必搶

還有玉米本人！麥吉限量「玉米濃湯奶茶」領軍3款濃郁極品 奶茶控、可可控統統都滿足

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麥吉提供
圖／麥吉提供

玉米濃湯變奶茶手搖控愛店「麥吉」冬季新品強勢登場，打造「烤黑糖、三重可可、玉米濃湯」等三款2023秋冬濃郁極品，帶來味覺及嗅覺上的雙重衝擊與享受，今日起就喝得到！

麥吉打造三款2023秋冬濃郁極品，自12/7起於全台麥吉門市上市。圖／麥吉提供
麥吉打造三款2023秋冬濃郁極品，自12/7起於全台麥吉門市上市。圖／麥吉提供

手搖飲人氣夯店「麥吉」於12/7推出「濃郁三極品」，有「烤黑糖奶蓋奶茶」、「三重巧克力可可亞」及獨家限量「玉米濃湯奶茶」等3款新飲品，並在全台麥吉門市熱情開賣。

烤黑糖奶蓋奶茶、三重巧克力可可亞。圖／麥吉提供
烤黑糖奶蓋奶茶、三重巧克力可可亞。圖／麥吉提供

「烤黑糖奶蓋奶茶」以輕甜奶茶為底，搭配濃厚奶蓋及現烤焦香黑糖，喝一口就讓人欲罷不能；「三重巧克力可可亞」為可可粉、可可布蕾跟可可亞的超強組合，絕對是可可控嘗鮮首選；而限量「玉米濃湯奶茶」則從外觀就帶來衝擊，隨杯附上一片金黃色的炙烤水果玉米，玉米奶茶與玉米奶蓋推疊出像是在喝「玉米濃湯」的錯覺，滋味出奇地和諧且絲滑順口。

玉米濃湯奶茶每日限量供應。圖／麥吉提供
玉米濃湯奶茶每日限量供應。圖／麥吉提供

麥吉 2023冬季濃郁極品販售資訊

開賣日：12/7

售價：烤黑糖奶蓋奶茶(M)I/H 75元；三重巧克力可可亞(M)I/H 75元；玉米濃湯奶茶(M)H 120元（每日限量供應）

延伸閱讀：

歐美經典飲品登場！CoCo「熱紅酒」限定上市 異國香料喝得到 還有都可訂線上單杯最高折20

超商霜淇淋大戰！7-11攜手南投名店「18度C」合推巧克力霜淇淋 網友嗨：對手出現了

奶茶 巧克力 麥吉 手搖

相關新聞

還有玉米本人！麥吉限量「玉米濃湯奶茶」領軍3款濃郁極品 奶茶控、可可控統統都滿足

玉米濃湯變奶茶！手搖控愛店「麥吉」冬季新品強勢登場，打造三款2023秋冬濃郁極品，帶來味覺及嗅覺上的雙重衝擊與享受，今日起就喝得到！

超商霜淇淋大戰！7-11攜手南投名店「18度C」合推巧克力霜淇淋 網友嗨：對手出現了

巧克力霜淇淋大戰！全家便利商店三度攜手「畬室」推出「濃黑巧克力霜淇淋」吸引大批網友打卡曬照。沒想到，7-ELEVEN也將參戰搶攻冬季霜淇淋市場，與南投名店「18度C巧克力工房」聯名合推巧克力霜淇淋，引發網友熱議。

珍珠鮮奶茶買1送1！CoCo好友日開催　五桐號年末祭14天「2大飲品買一送一」

鮮奶茶控今天喝！週三CoCo好友日帶著「珍珠鮮奶茶買一送一」的好康來了，兩杯份量雙倍快樂！此外，網紅手搖飲「五桐號」也祭出兩大人氣飲品買一送一，享優惠就開喝。

變好吃了！好市多「走鐘餐包」當驚喜包開 網曝一方法復熱吃更有勁道

喜歡吃飛機餐的麵包嗎？有網友在臉書社團分享好市多一款餐包，認為很有搭飛機吃餐包的感覺，但有時會買到品質不一的麵包因此笑稱是當開「驚喜包」，並分享...

接著搶！「法朋蛋黃酥」明中午12點開搶 提前完成2步省時間

蛋黃酥接著搶！搶完陳耀訓蛋黃酥，還有超人氣秒殺級「法朋蛋黃酥」將於12/6中午12點正式開賣，春節禮盒中除了人氣不敗必搶的「經典蛋黃酥」外，還有...

歐美經典飲品登場！CoCo「熱紅酒」限定上市 異國香料喝得到 還有都可訂線上單杯最高折20

歐美冬季必喝飲品來了！CoCo都可於12月再度打造異國風「熱紅酒」，搭配本月造型限量杯身，過節氛圍直接拉到最滿！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。