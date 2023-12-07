還有玉米本人！麥吉限量「玉米濃湯奶茶」領軍3款濃郁極品 奶茶控、可可控統統都滿足
玉米濃湯變奶茶！手搖控愛店「麥吉」冬季新品強勢登場，打造「烤黑糖、三重可可、玉米濃湯」等三款2023秋冬濃郁極品，帶來味覺及嗅覺上的雙重衝擊與享受，今日起就喝得到！
手搖飲人氣夯店「麥吉」於12/7推出「濃郁三極品」，有「烤黑糖奶蓋奶茶」、「三重巧克力可可亞」及獨家限量「玉米濃湯奶茶」等3款新飲品，並在全台麥吉門市熱情開賣。
「烤黑糖奶蓋奶茶」以輕甜奶茶為底，搭配濃厚奶蓋及現烤焦香黑糖，喝一口就讓人欲罷不能；「三重巧克力可可亞」為可可粉、可可布蕾跟可可亞的超強組合，絕對是可可控嘗鮮首選；而限量「玉米濃湯奶茶」則從外觀就帶來衝擊，隨杯附上一片金黃色的炙烤水果玉米，玉米奶茶與玉米奶蓋推疊出像是在喝「玉米濃湯」的錯覺，滋味出奇地和諧且絲滑順口。
麥吉 2023冬季濃郁極品販售資訊
開賣日：12/7
售價：烤黑糖奶蓋奶茶(M)I/H 75元；三重巧克力可可亞(M)I/H 75元；玉米濃湯奶茶(M)H 120元（每日限量供應）
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