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士林夜市超懷舊手搖！ 瘋迷70年代復古街機 頃刻間全品項「買一送一」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供
圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供

天啊！玩得到復古街機！ 鄰近士林夜市、主打新潮復古風格的手搖飲店「頃刻間」，是全台灣唯一結合70年代復古街機的手搖店，更以招牌濃郁的「綠豆沙牛奶」，搭配電玩場景而聞名。

圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供
圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供

頃刻間招牌「綠豆沙牛奶」，是老闆親自花費數小時所熬煮出的綿密綠豆泥，搭配香濃牛奶，做出滿滿綠豆味與撲鼻奶香的極品；「芋頭沙牛奶」更是一絕，新鮮嚴選的特級芋頭，全手工洗淨、削皮、切塊，最後高溫熬煮成泥，放進打汁機打出超乎想像的細緻口感；不能錯過的「酪酪紅茶」，每日現炒正港誒古早味炒糖紅茶+最純粹香濃的乳酪奶蓋，交織成滑順綿密、鹹中帶甜的好滋味。

圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供
圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供

由於12月11日剛好滿開店一周年，且源起於很多客人打完電動後，就忘了飲料的存在，留下老闆一人孤獨喊著「不要走」，因此某天起他決定放棄人生，宣布「全品項買一送一」，推出「頃客卷」來回饋一路上支持的客人們。

圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供
圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供

只要加入頃刻間Line好友，每個月都能獲得兩張買一送一的優惠卷，你沒聽錯！就是兩張！且不限品項加料與否，取價低者折，另外，這張卷僅能在每月1號、11號、21號和31號做使用，大家千萬要把握住這頃刻的時間哦！

圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供
圖／頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店提供

頃刻間—綠豆沙牛奶專賣店

地址：台北市士林區小北街1號

電話： 02-2881-8619

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