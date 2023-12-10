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茶王、料神雙強對決！ 「一沐日 vs. 八曜和茶」人氣手搖宣戰 網嗨「柚香307粉粿」來了
一言不合就聯名！？ 近來有2家連鎖飲料店在網路上開戰，煙硝味十足，發跡於台中的手搖飲店「一沐日」近期在臉書分享高雄起家的手搖飲「八曜和茶」新品上市的文章，質疑對方將販賣相同品項，甚至喊出：「我要看到血流成河」，引網友紛紛拉板凳來看好戲。
一沐日的粉絲專頁小編12月初轉貼「八曜和茶」預告貼文，並留下1則留言問道：「兄弟，該不會你們也要賣粉粿了吧？」，引來「八曜和茶」小編回擊：「粉粿上面有寫你的名字嗎？你也可以出柚香307啊！」還製作迷因梗圖，讓眾多手搖控看得津津有味。
「一沐日」於2012年於台中一中創立，2020年揮軍北上更在全台遍地開花，目前有58家門市，獨創台式草仔粿、紅茶粉粿搭配竹香蕎麥等豐富茶底，創新爆紅款商品「逮丸奶茶」，讓它享譽台灣料神的榮耀；而「八曜和茶」2017年在高雄開設第1家店，目前中南部有30家分店，主打日系風格，招牌明星商品「柚香覺醒307」、「舞伎406紅茶」熱銷，更有台灣新世代手搖界茶王代表美名。
從雙方臉書發文、留言及照片，網友已經猜出八曜和茶、一沐日將聯手合作了。12月22日將正式推出新品，基底是八曜和茶的「柚香覺醒307」、「舞伎406紅茶」，搭上一沐日的粉粿，推出「粉粿柚香307」、「粉粿夕燒406」，消息一出讓手搖控粉絲們相當期待。
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