雙12優惠「超商+餐飲+手搖」年終大檔！ 咖啡買12送12、速食買一送一、炸雞重量桶超值登場

繼11/11光棍購物節後，12/12再度迎來雙12購物節盛事！ 當你摩拳擦掌搶購好康優惠的同時，也別忘了犒賞自己貪吃的嘴。udn小編特別為大家推出「雙12優惠整理包」，從超商、速食、餐廳、手搖、量販等，一口氣集結各業者祭出的超值好康優惠，讓你整個12月都能享受滿滿幸福感，手刀搶訂吧！

◎7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自即日至12/13，「OPEN POINT行動隨時取」推出1212購物節優惠活動，限定CITY飲品優惠組合價只要1,212元，優惠組合包含CITY CAFE大杯美式咖啡45杯、CITY CAFE厚乳拿鐵27杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選30杯等，各組數量有限，每會員限購4組。

◎全家便利商店

圖／全家便利商店提供

歡慶雙12，全家推出網購取件優惠，於12/13起至12/17(限200萬組)，以及12/19至12/23(限200萬組)，網購取件選擇全家門市，領貨即可獲得「單品熱美式19元優惠券」，每人單筆交易限贈5張，小白單遺失不得補發，數量有限送完為止，建議可進入全家APP，點選選酷碰券，輸入紅利PIN 碼儲存/選擇兌換商品，即可將小白單優惠線上儲存，避免遺失。

◎OKmart

圖／OKmart提供

OKmart於12/11至12/13購買純喫茶聯名風味飲品享「單杯7折」優惠。此外，12/14當天於雲端商城OKmall購買「大杯莊園級美式/拿鐵(不限冰熱)」享「買10杯送10杯」，加碼贈送會員點數888點，可線上寄杯，而自12/12起至12/14活動期間，於OKmall消費單筆滿1212元，且需於12/14 23:59前完成付款，即可獲得「莊園級中美式兌換券5張」(限前300名)，獲獎的「莊園級中美式兌換券5張」將於12/19 23：59匯入會員帳戶，兌換期限至12/31止。

◎萊爾富

圖／萊爾富提供

萊爾富門市超值購及Hi-Life VIP APP內的整買零取，同步推出2波優惠，包含12/12至12/26「Hi Café中杯熱美式咖啡 買12送12」、「中杯冰/熱拿鐵咖啡 買12送10」；12/12至明年1/9則推出「Hi Café大杯熱黑糖奶茶、中杯熱焦糖拿鐵及大杯熱醇脆黑糖拿鐵，享同品項買12送10」，不僅可跨店取、分次領還能轉贈親友，兌換期限至113/7/7。

◎家樂福

家樂福。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

家樂福線上購物即日起至12/13端出通路最高誠意40%回饋，活動期間天天進站領50元購物金(單筆滿999元可現折)，此外，12/9至12/12每日上午11：00、下午16：00、晚間21：00限量開搶商品1折券、指定鍋具/小家電特價1,212元、指定商品買1送2；12/9至12/10單筆滿2,000元享88折；即日至12/19線上購物與家樂福量販店多款電暖器滿3000送200，最低下殺8折起。

◎美廉社

美廉社自12/11至12/15會員獨享限時5天，凡於美廉社線上購物「Go美廉」消費，會員點數加碼10%折抵，舉例100元可以點數折10元，1,000元可折100元，以此類推。

◎肯德基、必勝客

圖／肯德基提供

肯德基自12/1起，享4大人氣「夯品買一送一」，鮮嫩酥脆4塊上校雞塊 、解膩爽口草莓起司冰淇淋大福、風味雞汁飯) 、玉米濃湯(小)；以及「99元下午茶優惠組」包含上校雞塊、草莓起司冰淇淋大福等美味、3款精選點心與飲品。

首度推出超狂優惠「一公尺派對巨飽盒」1,212元(原價2199元)，三個大比薩+任選2種紙包飯/麵+指定副食組合，原價2,199元，等同55折優惠，全台限量200盒即刻開搶。

即日起至12/25期間，PK雙饗卡APP推出一系列優惠方案。活動期間登入，天天可抽抽「肯德基花生起司雞柳捲買1送1」、「必勝客炙烤大蝦嫩牛比薩半價」等不同專屬優惠券，中獎率100%。另外還有「肯德基中薯買1送1」、「必勝客3個大比薩888」等優惠，以及PK APP下單再加碼抽日本不限航點來回機票。

◎達美樂

圖／達美樂提供

Uber Eats App歡慶達美樂披薩上線，推出第一重好康，自即日起至12/31，於Uber Eats 平台訂購達美樂披薩，都可享披薩買一送一優惠，Uber One會員單筆訂單額滿339元，可獲得香濃可可酥4塊；第二重，自即日起至12/27，在Uber Eats 平台上點購達美樂披薩享免外送費；第三重，自12/11起至12/31點購達美樂聖誕新年新品優惠再享限量Uber Eats專屬優惠8折起。

◎麥當勞

圖／麥當勞提供

自即起至12/19前，麥當勞歡樂送推出6塊麥克雞塊、酥嫩鷄翅、薯餅、經典美式咖啡(冰/熱)「買1送1」，輸入優惠碼「NUG」即享有優惠。

◎bb.q CHICKEN

bb.q CHICKEN。記者陳睿中／攝影

bb.q CHICKEN推出期間限定「歡肉年末炸雞餐」，內含經典「調味炸雞」2份、「去骨炸雞」1份，還有韓式道地「五花肉肉包起來」跟新品起司控必吃的「麻吉乳酪燒」、汽水組合，套餐優惠價1,539元。自即日起至12/15外帶、內用消費限定炸雞餐，就送人氣韓式小點「海鮮小煎餅」一份(原價128元)。

◎拿坡里

圖／拿坡里提供

拿坡里炸雞專賣店限定「八塊酷滋炸雞桶」內含6塊腿排和2隻雞腿，至2024/1/3前限時買1送1，2桶只需399元(原價800元)；還有「胡椒雞翅」組合也買1送1，優惠價120元(原價240元)。會員憑三商i美食卡app至店使用5點領取優惠券，則可以降價減10元購入。

◎星巴克

圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克年末「REIMAGINE YOUR HOLIDAY 耶誕數位體驗」，自即日起至12/28，只要完成數位體驗遊戲，天天都能獲得限定的專屬優惠，爽喝「買一送一、第二杯半價」等好康，兌換期間為獲券日後2天，最後兌換至12/30；每日兌換時間為11:00-20:00。

◎康青龍

圖／康青龍提供

康青龍讓大家1元喝手搖！只要加入官方LINE，會員每日上午11:00限時開放搶券，自12/11至12/12，則有沁心金萱、桂花御香烏龍、太極金星「買一送一券」優惠，數量有限，搶完為止。

◎龜記

圖／龜記提供

龜記全新上市「冬藏 桂圓」系列搭配「Q角」配料，即日起與Yahoo奇摩購物中心合作，至龜記門市買任一杯「桂圓系列」新品，就能送雙12金虎獎線上快閃奉茶鋪專屬的「丫虎刮刮樂」一張，數量有限，送完為止。即日起至12／12止，於Yahoo奇摩購物中心、Yahoo奇摩拍賣，消費不限金額登記，有機會抽中「獨享100杯」龜記指定飲品，共抽出15名幸運兒。

◎日出茶太

圖／日出茶太提供

Chatime日出茶太即日起推出2款芋椰新飲品「芋椰珍珠西米露、芋芋奶茶西米露」，更祭出好康自即日起至12/17，加入LINE會員並至日出茶太門市購買任一芋椰新品，即可抽「2023 TAIPEI 101跨年星空派對門票兩張」(市價5,600元)，一人中獎雙人同行。12/29至2024/1/12，推出線上「2024運勢抽抽卡」，好禮包含飲品免費兌換券、買一送一券、第二杯7折等；日出茶太官方帳號LINE會員將於2024/1/1限量放送2024張飲料買一送一券(適用1/1至1/7)。

◎木昂手作

圖／木昂手作提供

「木昂手作」推出冬季美拉德風格奶茶系，共有鮮奶紅茶、鮮奶綠茶、鮮奶烏龍茶、鮮奶青茶，即日起至12/31，於全台門市或外送平台單筆消費滿額100元，即可獲得抽獎券一張，消費愈多中獎機率愈高，更加碼送價值12萬5的偉士牌機車和Iphone 15！

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