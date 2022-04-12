翰林茶館珍奶買1送1！手搖7大最新優惠　萬波新品第2杯5折、可不可&CoCo半價喝

初夏來杯手搖最對味！連鎖飲料店近期陸續推出限時優惠，今天幫大家盤點4月最新好康7選，人氣珍珠奶茶、水果系新品、進階版楊枝甘露統統有買一送一或半價喝，在家也能坐享好康，加碼新品牌全品項全單打折，從北到南都要喝一波。

圖／翰林茶館官方粉絲頁

翰林茶館祭出4月好康，即日起至4/30為止每逢週六及日，只要到店購買國宴珍奶，即享第二杯半價，惟波霸數量有限，售完為止。另外，截至月底若至翰林茶館台北A11店、台中新光店、台南中山店、新光6樓、西門B2、高雄SKMPark店、高雄左營店使用五倍券，再送珍奶買一送一券，開放至全台門市兌換至5/31。

萬波島嶼紅茶「紅蘋島嶼、珍玉冬瓜露」第二杯半價

圖／萬波島嶼紅茶提供

萬波島嶼紅茶攜手外送平台foodpanda獨家祭出優惠，4/19前只要訂購萬波初春新品「紅蘋島嶼」、「珍玉冬瓜露」，輸入優惠碼「喝爆萬波」，即可享有同品項第二件半價好康。優惠限量一萬組，每單限購一組，每人限用3次。

清水茶香「金鑽翡翠、金鑽椰奶」第二杯半價

圖／清水茶香提供

清水茶香夏季推出解膩的「金鑽翡翠」與濃醇系「金鑽椰奶」，為歡慶新品上市，4/13起至4/22期間凡到店購買任兩杯新品，即享第二杯半價，不限同品項，惟優惠以價低者計算。

CoCo「輕盈版楊枝甘露」買一送一

圖／CoCo提供

連鎖手搖飲CoCo首創以「優酪乳」為基底的楊枝甘露新品「Light輕盈版楊枝甘露」，4/19攜手foodpanda1推出同品項買一送一，活動期間購買中杯「Light輕盈版楊枝甘露」或「伯爵蜜香凍果茶」，即享一杯價喝兩杯。

可不可熟成紅茶「春鳳冰茶」買一送一

圖／可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶近期開賣「春鳳冰茶」，更推出長達一個月的買一送一活動，截至5/8凡透過foodpanda訂購新品、輸入優惠碼「春鳳冰茶」，即可大杯買一送一優惠，每日數量有限，兌完為止。提醒大家單筆訂單限點2組，每組帳號限用3次。

林三茶研所全單8折

圖／林三茶研所提供

桃園限定的手搖店林三茶研所繼開幕活動後，加碼身分證對對碰打折優惠，凡身分證字號同時對中0及3，截至4/20至現場消費即享全面8折好康，任一款飲品都能省錢嘗鮮。

珍煮丹1+1組合優惠

圖／珍煮丹官網

珍煮丹於門市低調祭出「1+1好事成雙」活動，即日起購買「好事多多系列」中的「覓柚多多雪沙」與「春戀多多」，即享1+1的99元特價，27家門店專屬。

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