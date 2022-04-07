連續一個月「買1送1」！ 可不可清甜新品「春鳳冰茶」快閃喝爆

入春手搖控喝起來！可不可春夏首波新品「春鳳冰茶」快閃推出買一送一優惠，自4/8至5/8獨家在foodpanda上架，使用優惠碼即享有新品買一送一嚐鮮優惠，一路暢快接力喝到5月。

「春鳳冰茶」以微酸的鳳梨果肉冰條，搭配清爽的麗春紅茶，加上鳳梨醬為基底，以金桔點綴融入酸甜滋味的口感平衡，就用這杯酸甜冰茶清爽開春。外在杯裝加入胖胖達的俏皮造型表情，還有可愛鳳梨與麗春紅茶交織的滋味中歡快共舞，藉此把旺來的好運含意傳遞祝福與歡樂給大家。

圖／可不可熟成紅茶

可不可此次超狂推出整整１個月，限時優惠活動「春鳳冰茶買一送一」，活動期間4/8至5/8，透過foodpanda訂購指定新品，並輸入優惠碼「春鳳冰茶」，即可享新品大杯限量買一送一優惠，每日數量有限，兌完為止（單筆訂單限點２組，每組帳號限用３次，部分店家不適用）。

圖／可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶新品「春鳳冰茶」(4/8上市)

・售價：大杯65元 (北北基、離島、百貨商場：大杯70元)

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