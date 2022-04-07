快訊

疫情攻破高教龍頭 台大2職員確診近20人送PCR採檢

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

連續一個月「買1送1」！ 可不可清甜新品「春鳳冰茶」快閃喝爆

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／可不可熟成紅茶
圖／可不可熟成紅茶

入春手搖控喝起來！可不可春夏首波新品「春鳳冰茶」快閃推出買一送一優惠，自4/8至5/8獨家在foodpanda上架，使用優惠碼即享有新品買一送一嚐鮮優惠，一路暢快接力喝到5月。

「春鳳冰茶」以微酸的鳳梨果肉冰條，搭配清爽的麗春紅茶，加上鳳梨醬為基底，以金桔點綴融入酸甜滋味的口感平衡，就用這杯酸甜冰茶清爽開春。外在杯裝加入胖胖達的俏皮造型表情，還有可愛鳳梨與麗春紅茶交織的滋味中歡快共舞，藉此把旺來的好運含意傳遞祝福與歡樂給大家。

圖／可不可熟成紅茶
圖／可不可熟成紅茶

可不可此次超狂推出整整１個月，限時優惠活動「春鳳冰茶買一送一」，活動期間4/8至5/8，透過foodpanda訂購指定新品，並輸入優惠碼「春鳳冰茶」，即可享新品大杯限量買一送一優惠，每日數量有限，兌完為止（單筆訂單限點２組，每組帳號限用３次，部分店家不適用）。

圖／可不可熟成紅茶
圖／可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶
圖／可不可熟成紅茶

可不可熟成紅茶新品「春鳳冰茶」(4/8上市)

・售價：大杯65元 (北北基、離島、百貨商場：大杯70元)

延伸閱讀：

星巴克咖啡單杯65元開喝！5大新優惠盤點 連14天買一送一、全品項第2杯5折必收

不怕甜爆！好市多「愛心法式馬卡龍」全新開賣　巧克力、覆盆莓雙口味齊收

買一送一 foodpanda 手搖 消暑

相關新聞

連續一個月「買1送1」！ 可不可清甜新品「春鳳冰茶」快閃喝爆

入春手搖控喝起來！可不可春夏首波新品「春鳳冰茶」快閃推出買一送一優惠，自4/8至5/8獨家在foodpanda上架，使用優惠碼即享有新品買一送一嚐鮮優惠，一路暢快接力喝到5月。 「春鳳冰茶」以微

不怕甜爆！好市多「愛心法式馬卡龍」全新開賣　巧克力、覆盆莓雙口味齊收

嘴饞想嘗鮮甜食有著落了！好市多超夯「法式馬卡龍」原品牌4月推出新力作，打造夢幻級的心型馬卡龍，口味則主打巧克力與覆盆莓香草雙口味，已開箱的網友也稱讚味道不死甜，加上精美的外觀送禮也體面，甜點控下午茶清

連3天買1送1、身分證有0與3全單8折！手搖新店「林三茶研所」打卡再送環保提袋

桃園人搶先喝！在地手搖新品牌「林三茶研所」4月推出一系列好康，集結全門市祭出6款熱銷飲品「買一送一」、身分證對對碰全單8折，還有南崁店獨家免費加料、品牌限量環保提袋打卡就送，手搖迷要把握。 桃園

秒飛東京吃「小山園抹茶帕菲杯」　台北日系咖啡廳tokyobike聯名點點甜甜推抹茶新品

抹茶控4月行程安排好了！全球唯一單車咖啡廳「tokyobike café」憑藉日系獨棟建築及餐點深受不少鐵粉芳心，趁著四月特別攜手板橋人氣甜點「點點甜甜」推出抹茶系列，主打春日抹茶帕菲杯、小山園抹茶方

櫻花大福、瑪德蓮！百貨超市「櫻花系」美食高顏值 野餐賞花氛圍開滿檔

春天多變的天氣開始回溫轉晴，春天是賞花季節，趁著休假日走向大自然，野餐同時捕捉花季之美，更是放鬆心情的一大樂事。Bree...

買6送3！桂冠極濃花生、芝麻冰淇淋　還有楊枝甘露口味

隨著氣溫回暖，曾於去年首度推出冰品的「桂冠」，今年再以自家的招牌口味為基礎，改款推出「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。