清水茶香「金鑽椰奶」連10天半價喝2款 COMEBUY「鮮萃大麥奶茶」一日免費送
手搖控夏季新品優惠請收！清水茶香趁著盛夏打造金鑽鳳梨新品，變身泰式熱帶風情的雙色「金鑽椰奶」、清爽級「金鑽翡翠」，上市首10日加碼第二杯半價好康，一杯38元起；COMEBUY則再度攜手電商平台momo購物，4/14當天凡於平台消費滿額，即可登記免費兌換大杯「鮮萃大麥奶茶加粉條」，全台共5000杯，奶茶迷別錯過。
清水茶香「金鑽翡翠、金鑽椰奶」：4/13至4/22
「清水茶香」夏季新口味選擇台灣本土優質金鑽鳳梨為主角，清澈明亮的茶湯「金鑽翡翠」以茉莉綠茶為基底，每杯吃得到金鑽鳳梨果肉；「金鑽椰奶」則加入香濃椰奶提味，加上椰果及酸甜果肉，升級成東南亞風情的滋味。為歡慶新品上市，4/13起至4/22期間凡到店購買「金鑽翡翠」和「金鑽椰奶」任兩杯，即享第二杯半價，不限同品項，惟優惠以價低者計算。
COMEBUY x momo購物：4/14
COMEBUY與momo購物跨界合作推出新活動，4/14 00:00起至23:59期間只要於電商平台單日累積消費滿2000元，即可至購物活動頁面登記兌換資格，兌換價值60元的大杯「鮮萃大麥奶茶」加粉條。優惠券5/9起發送簡訊通知領取，至APP專屬頁面可獲得優惠兌換券，截至7/10可至全台COMEBUY門市兌換，全台限量5000杯，送完為止。
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