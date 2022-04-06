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連3天買1送1、身分證有0與3全單8折！手搖新店「林三茶研所」打卡再送環保提袋

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／林三茶研所提供
圖／林三茶研所提供

桃園人搶先喝！在地手搖新品牌「林三茶研所」4月推出一系列好康，集結全門市祭出6款熱銷飲品「買一送一」、身分證對對碰全單8折，還有南崁店獨家免費加料、品牌限量環保提袋打卡就送，手搖迷要把握。

圖／林三茶研所提供
圖／林三茶研所提供

桃園限定的「林三茶研所」由桃園電話區碼03發想，主打高品質茶品及上等原料打造天然飲品，全品項飲品介於30至65元。而為歡慶林三茶研所南崁店開幕，旗下4家門市同步祭出限時好康，4/8至4/10 下午3點至8點只要到店現場購買6款招牌飲品，即享同品項買一送一，每人限購2組。參與活動的有經典的雙料奶茶、林三冬瓜茶、純茶系四季青茶、烈日火山紅茶、風味升級的黃金烏龍奶蓋以及清爽的橙心橙意水果茶。

圖／林三茶研所提供
圖／林三茶研所提供

此外，只要身分證字號對中0及3，4/11至4/20還享現場消費全面8折好康，喝越多省越多。新門市南崁店則加碼免費贈送簡約設計但實用的「林三環保提袋」，按讚臉書粉絲專頁打卡分享即享，每日限量20個，送完為止。

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