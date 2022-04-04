9家開工優惠超前部署！CoCo買1送1、全家咖啡買6送6　還有爆料草莓手搖半價

4月兒童節連假終於開始放晴，許多人紛紛把握好天氣出遊享受最後假日。除了早前與大家分享的清明連假咖啡與手搖懶人包，今天就來超前部署開工優惠，不論是人氣飲料、超商咖啡、霜淇淋買一送一，還是日式、港式、台式的特價優惠，都能幫大家一掃收假憂鬱。

CoCo：4/6至4/19

圖／CoCo提供

連鎖手搖飲CoCo近期因應芒果季推出楊枝甘露新品「Light輕盈版楊枝甘露」，首創以「優酪乳」為基底，混搭芒果與紅柚果肉，搭配西谷米與蜜香凍，主打更為清爽、低熱量的經典滋味。

4/6起至4/19凡至外送平台foodpanda點購中杯「Light輕盈版楊枝甘露」或「伯爵蜜香凍果茶」，即享同品項買一送一優惠。而品牌也攜手foodpanda打造「Co娃X胖胖達」聯名杯身及「全糖~有我甜嗎」聯名杯膜，至全台門市購買大杯飲品即可獲得。

料杯杯：即日起至4/14

圖／料杯杯臉書專頁

料杯杯即日起祭出日日莓滿系列商品「第二杯5折」好康，截至4/14凡購買酸甜系「草莓檸萌優格莓」或濃醇版「草莓哞哞牛乳沙」，第二杯即可半價入手。不僅如此，外送平台也有3大好康，採用你訂平台截至4/11有「飲品任選買5送1」，Uber Eats則為蔓越莓系列8折爽喝到4/30，截至5/3使用foodpanda訂購品牌飲料則有滿100元打85折。

全家便利商店：4/6

圖／全家便利商店提供

全家便利商店好咖日6號如期登場，咖啡控當天只要透過APP隨買跨店取，即可購買中杯、大杯的Let’s Café單品美式、拿鐵「同品項買6送6」，兌換期限至10/31。而人氣極鬆餅另有買6送3優惠，經典蜂蜜、大納言紅豆、榛果巧克力、抹茶黃豆奶霜皆適用，限量3000組，兌換期限至7/31，會員各品項限購一組。

FLASH COFFEE：即日起至4/8

圖／Flash Coffee提供

FLASH COFFEE優惠一路到開工週，截至4/8至全門市消費，不限飲品一律「全品項第二杯半價」。此外，若使用FLASH COFFEE APP點餐，外帶、外送還可獨享「免費升級鮮乳坊」，省荷包品嘗好農風味。

小茶栽堂霜淇淋

圖／編輯葉穎樂攝

小茶栽堂永康旗艦店推出霜淇淋買一送一優惠，即日起到店可嚐到茶葉升級30%的「黑烏龍茶巧克力霜淇淋」，配合促銷還能用原價150元入手兩支更划算。

桂冠冰淇淋：截至4/12

圖／桂冠提供

桂冠食品去年以經典湯圓口味推出冰淇淋，最新打造升級款「極濃芝麻冰淇淋」、「極濃花生冰淇淋」，加碼「楊枝甘露冰淇淋」，每杯還吃得到QQ白玉，口感豐富。為歡慶新品上市，截至4/12只要透過桂冠電商平台訂購，即享3款冰淇淋「買6送3」好康。

穗科手打烏龍麵：截至4/30

圖／穗科手打烏龍麵提供

「穗科手打烏龍麵」為歡慶十週年祭出限時優惠，即日起至4/17凡到店消費滿880元，全單打9折；4/18至4/30若消費滿1000元以上，則能免費抽獎乙次，最高大獎可下殺1折優惠。另外，凡消費滿額500元，還可獲得一份獲得招待券，包含一禾堂冰淇淋免費兌換券、穗科兩張50元與一張100元的折價券。

頂呱呱：4/6至4/8

圖／頂呱呱提供

頂呱呱「經典一斤雞」日前久違帶著特價回歸，品牌日前宣佈再加碼，讓大家開工日4/6至4/8期間，可用180元入手600克雞塊，Uber Eats外送平台則為220元。

點8號：截至4/30

圖／點8號提供

港式料理專賣店「點8號」4月推出兩波優惠，截至4/10凡到店用餐，點購「黑糖啵啵厚奶」即可免費獲得一杯「爆檸鮮冰茶」；4/11起至月底則為蒸籠點心「6籠588元」優惠，讓港點愛好者自由組合開吃魚子鮮燒賣、黃金流沙包、荷葉珍珠雞等美食。

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