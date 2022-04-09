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抹茶控衝超商！辻利茶舗x全家「抹茶濃醇巧酥雪糕」優惠開吃、7-11「柚見抹茶雪酪」好爽口

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／編輯葉穎樂攝、IG@jyun791004授權
圖／編輯葉穎樂攝、IG@jyun791004授權

4月絕對是抹茶控主場！近期各大品牌紛紛推出抹茶季，像是星巴克粉紅夢幻醇濃抹茶那堤、八月堂抹茶可頌、beard papa's抹茶泡芙及日系咖啡廳抹茶新品應有盡有。今天特別開箱知名抹茶老店辻利茶舗2款超商新品，全家便利商店「抹茶濃醇巧酥雪糕」、7-11「柚見抹茶雪酪」獨家上市快收藏。

全家便利商店「抹茶濃醇巧酥雪糕」

圖／編輯葉穎樂攝
圖／編輯葉穎樂攝

全家便利商店近期除了被再睡5分鐘聯名新品洗版，另一款冰淇淋登場後亦深受網友熱議。辻利茶舗攜手Kenji健司合體打造全家限定「抹茶濃醇巧酥雪糕」，每支除了能感受到經典的抹茶香味，吃得到巧克力餅乾脆片的顆粒感更是加分，兩款不敗組合目前虜獲抹茶控好評。值得一提的是，新品原價49元，即日起也參與任選二件79折活動，平均一支44元即可入手。

圖／編輯葉穎樂攝、IG@jyun791004授權
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7-11「柚見抹茶雪酪」

圖／編輯葉穎樂攝
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除了濃郁的雪糕，辻利x健司也新推7-11限定的雙色漸層「柚見抹茶雪酪」，辻利抹茶粉混搭柚子蜜的撞色系外觀十分搶眼，吃起來屬於偏軟綿的雪酪口感，傾向冰棒版冰沙，仔細回味還可以感受微苦抹茶味。而這款特別的是咬得到柚子丁，走爽口清甜路線並強調低熱量，每支售價49元。

圖／辻利茶舗提供
圖／辻利茶舗提供

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