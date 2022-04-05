秒飛東京吃「小山園抹茶帕菲杯」　台北日系咖啡廳tokyobike聯名點點甜甜推抹茶新品

抹茶控4月行程安排好了！全球唯一單車咖啡廳「tokyobike café」憑藉日系獨棟建築及餐點深受不少鐵粉芳心，趁著四月特別攜手板橋人氣甜點「點點甜甜」推出抹茶系列，主打春日抹茶帕菲杯、小山園抹茶方磅與抹茶檸檬蘇打飲，讓粉絲從視覺到味覺都能秒飛東京。

圖／tokyobike提供

去年遷址至新富町文化市場「tokyobike café」的座落日式木造古蹟內，此回最新聯名「點點甜甜」，以京都宇治丸九小山園的抹茶為基底，製成絕美打造抹茶新品。重磅主推的「春日抹茶帕菲杯」以吃得到彈Q抹茶凍、抹茶蛋糕，加上綿密抹茶慕斯堆疊出的層層抹綠外觀，每口都能感受小山園抹茶香。而底層則有芒果泥、香蕉、檸檬與九層塔熬煮而成的酸甜醬，脆口的米果也是一大亮點，漸層高顏值及豐富口感充斥滿滿日本風味及氛圍。

圖／tokyobike提供

磅蛋糕系列則推出了聯名的「抹茶麻糬方磅」，散發職人精神的小山園抹茶內，夾入了麻糬，還首次加入撒有肉桂粉的法國栗子泥，讓饕客感受到驚喜。此次活動也特別加入焙茶、台灣烏龍茶，各自推出散發濃郁本土風情的「鐵觀音桂花鳳梨方磅」及鹹口味的「西京味噌奶酥焙茶方磅」。

圖／tokyobike提供

而tokyobike café配合抹茶系列，也新推「抹茶檸檬蘇打」，酸甜入味中和了抹茶的微苦，喝起來更加沁涼舒爽，搭配其他鹹食也合適。抹茶新品最低85元吃得到，連假後不妨安排時間造訪，到京都風的建築內品嚐道地抹茶甜點，度過愜意悠閒的下午。

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