星巴克24週年慶「全品項買1送1」快閃10天！最新「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤、草莓星冰樂」打卡開喝

鐵粉們快筆記！為歡慶24週年，星巴克3月推出最新活動，不僅有搶先曝光的數位體驗、滿額贈活動，還即將新推一系列新品，其中有望躍升最強話題的莫過於「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」及「粉紅夢幻星冰樂」，加上時尚質感黑的最新生日周邊，讓大家吃喝買體驗不中斷。

星巴克24週年數位體驗：3/16至3/25（3/15優先領券）

圖／星巴克提供

星巴克「Happy Birthday 24週年數位體驗」即將於3/16正式開跑，截至3/25凡至活動網頁完成數位活動，即可領取專屬優惠。根據每回數位體驗，可知會有全品項買一送一、全品項第二杯半價、全品項買三送一等，天天都能獨享優惠，待明（15日）編輯會再為大家更新分享實測結果，兌換期間為購買日起後兩日內兌換完畢，最後兌換日到3/27。

此外，星巴克3/29起也加碼生日快樂祝福活動，活動期間單筆結帳滿350元，即可免費獲得書寫祝福筆記組，一組2本且可累贈，數量有限，贈完為止。

星巴克x韓國市場新飲品：粉紅夢幻醇濃抹茶那堤、粉紅夢幻星冰樂

圖／星巴克提供

除了優惠，星巴克每檔期的吸睛特調絕對是大眾焦點。星巴克今年首度攜手韓國市場共同開發的兩款櫻花系列飲品，「粉紅夢幻醇濃抹茶那堤」以神級飲品醇濃抹茶那堤為基底，搭配的草莓風味雲朵泡沫製成粉綠漸層外觀，口感亦和視覺一樣柔和。

另一「粉紅夢幻星冰樂」則為星冰樂愛好者增添了嘗鮮選項，草莓風味的星冰樂上層與擠滿香草鮮奶油，最後以繽紛彩色糖粒點綴，夢幻組合勢必於3/16起上市後洗版IG社群。

星巴克24週年系列商品：3/16開賣

圖／星巴克提供

而星巴克周邊也是粉絲最愛收藏或送禮的選擇。此次台灣星巴克配合24歲生日，以經典不敗的黑、白、灰色系，推出多款如星擊掌、黑星難忘、星連結等取名及設計意義非凡的馬克杯，還有冷水杯、單層或雙層玻璃杯、女神不鏽鋼杯、隨行杯袋等，最低320元可以入手，屆時開喝別忘了順便圍觀新品囉！

圖／星巴克提供

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