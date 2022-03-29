八月堂可頌免費吃！全新宇治抹茶、焙香烏龍茶口味「買5送2」爽吃到4月
抹茶控已瘋！殿堂級可頌專賣店「八月堂」春季最新打造雙茶系列，即日起開賣日式「宇治金時可頌」與濃郁台味「焙香烏龍茶可頌」，並祭出限時買五送二優惠，加碼抽獎活動免費請吃新品，鐵粉絕對不能錯過！
主打嚴選世界級優質食材、每日現場烘烤的「八月堂」，採用獨門摺層手法製成招牌可頌，酥脆外皮及酥軟內層備受喜愛。此次品牌全新推出兩款茶味甜點，「宇治金時可頌」嚴選日本鹿兒島抹茶粉混搭抹茶卡士達內餡，加上屏東萬丹蜜紅豆，營造最療癒的日式滋味；
「焙香烏龍茶可頌」則選用台灣南投高山烏龍茶，在地茶香完美混合滑順卡士達醬混合，每口滿足，準備一次虜獲台日風味擁護者的心。
值得一提的是，雙茶新品截至4/24推出促銷優惠，活動期間凡購買雙茶可頌，即享可頌買五送二，優惠無法併用。不僅如此，品牌也於官方粉絲團祭出抽獎好康，即日起至4/17 23:59止只要於指定貼文標記好友並回答偏好的可頌，即有機會抽中免費雙茶季組合。活動於4/20開獎，預計抽出10名幸運兒。
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