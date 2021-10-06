「雙十國慶連假」10+優惠！7-11咖啡買1送1、全家霜淇淋10元，星巴克&免費手搖都有

國慶連假將至，除了能5折暢遊全台13大森林遊樂區、遊樂園等優惠，雙十專屬餐飲好康也不能錯過！像是每逢佳節必推活動的超商、連鎖品牌星巴克、新興手搖蔦日子、冰淇淋COLD STONE乃至甜點全都有，小資族時間快筆記。（文章如有新優惠將持續更新）

原文上線：2021/10/06 12:04:00；最新更新：2021/10/06 12:53:00

7-11「CITY系列買一送一」：10/8至10/11

圖／7-ELEVEN提供

除了五倍券活動，7-11 10/8起主打「1010雙十優惠」活動，其中CITY系列買一送一有高人氣「大杯冰燕麥拿鐵」、打卡必備「荷包蛋美式咖啡或拿鐵咖啡」、「哈根達斯聯名冰沙」、「濃厚黑糖珍珠撞奶」及現萃茶純奶茶等，讓大家5折開喝同品項。

全家便利商店「美式、拿鐵、霜淇淋第二份10元」：10/8至10/11

圖／全家便利商店提供

為歡慶國慶，全家便利商店派出特大杯美式、拿鐵，10/8至10/11活動期間享「第二杯10元」，還有冰控最愛的Fami霜淇淋也有「第二支10元」，比每回限量登場的2支59特價更划算。以上優惠品項每位會員限購2組，兌換期限至11/30。

此外，全家連4天的快閃活動同步推出私品茶系列好康，35元飲品享「8杯188元」、50元飲品「9杯288元」、65元飲品「10杯388元」，最低一杯免24元就喝得到，兌換期限至12/25。

OKmart「指定咖啡買二送二」：10/9至10/11

圖／OKmart提供

OKmart於10/9至10/11推出會員限定「大杯莊園級美式及拿鐵」同品項買二送二，讓咖啡控一杯價喝兩杯。

星巴克「外送指定飲品第二杯半價」：即日起至10/19

圖／星巴克提供

星巴克升級燕麥奶限定的買一送一持續進行至10/8，即日起也將聯手外送平台foodomo推出「分享好時光」，截至10/19於foodmo上訂購兩杯特大杯冰熱/風味一致的新品「可可瑪奇朵、蜜香那堤」，可享第二杯5折優惠。

奎克咖啡「咖啡全品項買一送一」：即日起至10/11

圖／奎克咖啡提供

奎克咖啡「咖啡全品項買一送一」截至10/11仍適用，而10/12至10/31也將由第二杯半價接力，「冰滴咖啡」、「海鹽香草拿鐵」一律都能省錢開喝。

蔦日子「姓名對對碰第二杯半價」：10/9至10/11

圖／蔦日子提供

2021新登場的手搖飲「蔦日子」於信義、新竹均有分店，10月隆重選用紅寶石等級的大紅肉西柚打造5款新品，趁著雙十連假推出促銷。10/9至10/11只要姓名含草字頭者「艸即艹」，購買西柚系列即享第二杯半價，不限同品項，但以價格低者做折扣；如符合特別姓氏名「蔦」，整月都能享同款優惠。

AirKiss「加10元多1杯」：10/9至10/11

圖／AirKiss Ubereats菜單

由藝人曾莞婷投資開設的網美系手搖品牌「AirKiss」推出限定好康，10/9至10/11凡購買任一飲品，只要10元就能入手加購大杯單品茶，爽喝四季青茶、茉香綠茶、東方美人、紅唇茶、女王茶、女王蕎麥茶六選一。

Lümii「招牌冰茶買一送一」：截至10/11

圖／Lümii提供

設於台中東海的文青手搖Lümii推出三款優惠，即日起至10/11有回購率最高的「招牌蘋果桂花冰茶」買一送一，純茶控也可選擇最新「頂級日本煎茶系列」，嘗鮮價現折5元，另有「Lümii搖搖冷泡茶禮盒」，分別有「小焙金萱、兒茶素煎茶、玫瑰綠茶」三種口味，最低198元能入手一盒，最低7元即可自泡清新冷泡茶。

春陽茶事「手搖免費喝」：即日起至10/31

圖／春陽茶事提供

即日起至10/31，只要加入品牌LINE官方帳號，完成首筆消費即可獲得10點，下次到店能免費兌換價值50元飲品。

Mister Donut、Cold Stone：10/10 00:00開搶

Cold Stone萬聖節新口味商品示意圖。圖／COLD STONE提供

蝦皮購物「甜蜜蝦午茶」限時特賣於國慶10/10 當天凌晨00:00起祭出。

品項有「1元」Mister Donut波堤（原價39元）、天仁喫茶趣50元飲品任選，Cold Stone也有「小杯經典冰淇淋」加脆餅10元超低價，現賺150元吃冰。優惠時段為當天00:00起截至02:00前每半小時開賣一次，10:00、12:00至14:00每半點開放、16:00、18:00、20:00、22:00，共15個時段限量販售。

摩斯漢堡「套餐2套100元」：10/8至10/14

圖／摩斯漢堡官網

摩斯漢堡於10/8起至10/14早餐時段推出「蕃茄吉士蛋堡＋大杯冰紅茶」2套100元特價，一人只要50元就有，早上10:30前限定供應。此外，指定飲品同享2杯100元好康，包含芒果氣泡飲、鳳梨氣泡飲、摩斯特調紅茶歐蕾、紅鑽藜麥可可、熱摩斯奶茶、澳式黑咖啡等皆適用。

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