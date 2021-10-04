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遊山林免戴口罩！13大森林遊樂區「國慶連假」5折入園，太平山、阿里山均適用

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／台灣山林悠遊網@新竹林管處、林務局提供、嘉義林管處
圖／台灣山林悠遊網@新竹林管處、林務局提供、嘉義林管處

隨著疫情趨緩，指揮中心日前宣佈10/5起有條件鬆綁戶外戴口罩規定，其中包含只要保持社交距離即可於山林免戴口罩，而為歡慶國慶，林務局13處國家森林遊樂區也推出了優惠，10/9至10/11享半價優惠，最高現省100元，即可吸收芬多精療癒身心。

東眼山柳杉林。圖／台灣山林悠遊網@新竹林管處
東眼山柳杉林。圖／台灣山林悠遊網@新竹林管處

林務局國家森林遊樂區有太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、富源及池南，10/9至10/11雙十連假期間入園可享5折好康，其中嘉義縣旅遊聖地「阿里山國家森林遊樂區」全票300元、國民持身分證200元，而宜蘭「太平山國家森林遊樂區」假日門票一般民眾原價200元，如今一律半價就能入園，大台北最親民的「內洞」則40元就能暢遊。

雖然10/5起只要符合規定上山即可不必戴口罩，但提醒民眾仍應隨身攜帶口罩，若無法保持社交距離的場合則需要戴上口罩。而配合防疫，國家森林遊樂區維持入園遊客人數管制，入園前也會實施量測體溫和實聯制，大家出遊前可先至台灣山林悠遊網各園區頁面，查詢當日累計遊客人數、遊客人數上限與相關事宜。

阿里山國家森林遊樂區。圖／台灣山林悠遊網@嘉義林管處
阿里山國家森林遊樂區。圖／台灣山林悠遊網@嘉義林管處

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