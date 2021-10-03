麥當勞「買1送1」入手雞塊＆咖啡！星巴克好友分享日快閃5天，車道服務也適用
十月來襲，今天與大家分享人氣速食與咖啡品牌的「買一送一」好康，其中星巴克新推指定飲品買一送一，開放車道服務也參與活動；而麥當勞除了有早安優惠券，也攜手外送平台foodpanda推專屬優惠，最晚省錢開吃到11月，優惠碼先筆記。
星巴克Plant Plan好友分享日：10/4至10/8
隨著10/1國際咖啡日結束，星巴克新推全新好友分享日，10/4至10/8只要於11:00至20:00期間到店點購任一大杯(含)以上含乳系列飲料，並加價更換成燕麥奶，即可享買一送一優惠。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取，車道服務也適用。
含乳系列如新品「蜜香那堤」、「可可瑪奇朵」或「經典巧克力」皆值得嘗鮮，提醒大家買一送一兩杯飲品所購買的燕麥奶皆需加價收費，而優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料，優惠無法併用。
本活動不適用於機場門市（松山機場、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、小港國際站及機場管制區內門市）、高鐵/鐵路站內門市（青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵）、洄瀾門市、花蓮和平門市、宜蘭頭城門市及新竹關埔門市。
麥當勞foodpanda雞塊買一送一：10/20至11/9
麥當勞日前祭出的振興電子優惠券持續開跑，即日起到全台門市出示畫面即享「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」、中杯「McCafé特選那堤」買一送一。而foodpanda也同步推出免優惠碼的「酥嫩雞翅第二件5折」，採限量兌換，兩大優惠截至10/19皆有效。
而最受期待的麥克雞塊買一送一則由10/20起接力，截至11/9透過foodpanda訂餐、輸入優惠碼「MCDOCT」，即享「4塊雞塊買一送一」，限指定店家使用，每單限點一次，每人限用3次。此外，10/20至11/23則有「特選那堤買一送一」，嚴選的阿拉比卡豆搭配新鮮牛奶製成香醇提神飲品，無須優惠碼即享優惠，foodpanda優惠皆限指定店家使用，數量有限、兌完為止。
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