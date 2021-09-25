麥當勞「早餐買1送1」排隊人龍直擊！民眾甘願早起搶優惠
數位、紙本五倍券陸續開放預約，許多餐飲業品牌也超前部署專屬振興券。其中麥當勞「早安優惠券」推出人氣品項買一送一、1元加購飲料等好康，長達近一個月的優惠讓粉絲直呼超佛心，由於供應時間為早上05:00至10:30，活動開跑以來就可見各地麥當勞門市出現排隊潮，不少人甚至甘願早起排隊，8點前就已大排長龍，今（25日）週末期間更是不在話下。
麥當勞「早安優惠券」被麥粉列入近年優惠最多的一次，吸引許多人購買，不少讀者反映相較以往，各地麥當勞近期優惠期間都出現人龍。由於優惠時間只限早上05:00至10:30，尖峰期間可見延綿的隊伍，亦有人願意七早八早造訪，搶購優惠，假日期間壓線在倒數半小時至1小時到訪卻卡在隊伍中的網友也不少。
即日起截至10/19凡出示電子版優惠券，出示畫面即可使用，盡享「豬肉滿福堡」、「香鷄蛋堡」、中杯「McCafé特選那堤」活買一送一，還有「起司番茄嫩蛋焙果堡」、「培根番茄嫩蛋焙果堡」、「豬肉滿福堡加蛋」等1元加購飲料的優惠。
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