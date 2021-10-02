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1元甜甜圈、10元Cold Stone、全家咖啡買6送6！10月快閃優惠整理

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／Cold Stone提供、Mister Donut官網、全家便利商店提供
圖／Cold Stone提供、Mister Donut官網、全家便利商店提供

咖啡控、甜點與冰品愛好者出列！在準備迎接10月國慶連假前，先跟大家分享一日快閃優惠，成功搶購就能入手1元Mister Donut甜甜圈與天仁喫茶趣飲品，還能10元開吃Cold Stone冰淇淋等，線上開搶時段快筆記。

蝦皮購物「1元下午茶」：10/10（日）00:00起開搶

波堤系列為Mister Donut經典必吃甜甜圈。圖／Mister Donut提供
波堤系列為Mister Donut經典必吃甜甜圈。圖／Mister Donut提供

蝦皮購物每月都聯手各大品牌，推出下殺銅板價的電子票券，10月首波限時開賣亮點落在國慶10/10，當天凌晨00:00起祭出「甜蜜蝦午茶」限時特賣，包含截至02:00前每半小時開賣一次，10:00、12:00至14:00每半點開放、16:00、18:00、20:00、22:00，共15個時段限量販售。

活動品項有超低「1元」買得到原價39元的Mister Donut波堤、價值50元的天仁喫茶趣飲品任選；而知名冰品Cold Stone繼與蝦皮推出獨家聯名「橘幻精靈」烤地瓜牛奶口味，10/10派出「小杯經典冰淇淋」加脆餅最殺10元價，現賺150元吃冰。

Cold Stone萬聖節新口味商品示意圖。圖／COLD STONE提供
Cold Stone萬聖節新口味商品示意圖。圖／COLD STONE提供

值得一提的是，蝦皮與Cold Stone也推出抽獎遊戲，10/5至10/10只要用1蝦幣玩轉盤，即有機會抽中「中杯冰淇淋買一送一」、「100元吃冰金」、「180元蛋糕系列折價券」及「一年份免費吃冰抽獎券」，粉絲要把握。

圖／蝦皮頁面截圖
圖／蝦皮頁面截圖

全家便利商店「單品咖啡買六送六」：10/6（一）10:00起開賣

隨著任兩杯0元抽獎樂結束，10/6也迎來了全家便利商店每月6號「好咖日」，活動當天早上10:00透過全家APP「隨買跨店取」，即可購買中杯「單品美式咖啡、單品拿鐵」買六送六，開放跨店取貨、寄杯且不限冰熱，會員不限購買組數，截至12/31前都能兌換。

全家便利商店單品咖啡。圖／全家便利商店提供
全家便利商店單品咖啡。圖／全家便利商店提供

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