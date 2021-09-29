摩斯漢堡「咖啡買1送1、50元早餐套餐」4大優惠必收！連14天不愁吃喝

隨著9月中秋連假、教師節過去，10月迎來了新的國際咖啡日、雙十國慶等特別節日，人氣速食品牌摩斯漢堡也祭出了一連串優惠，包含咖啡買一送一、第二杯10元，還有備受歡迎的早餐套餐特價，最低50元吃得到，鐵粉專屬10月優惠懶人包必收！

1.國際咖啡日「摩斯咖啡買一送一」：10/1

為歡慶10/1國際咖啡日，摩斯漢堡於當天推出大杯「摩斯咖啡」買一送一，單杯原價60元如今每杯30元就有，還能加價升級成大杯「拿鐵咖啡、卡布奇諾」或澳洲風味版中杯「澳式黑咖啡、澳式冰歐蕾、摩斯馥樂白」。

圖／摩斯漢堡官網

2.摩斯咖啡「第二杯10元」：10/2-10/7

若沒跟上買一送一也沒關係，因為品牌於10/2至10/7接力推出「摩斯咖啡」第二杯10元特價，平均一杯35元，同樣可單杯加價升級成指定飲品。

3.摩斯漢堡「藜麥海洋珍珠堡套餐」2份200元：10/1-10/7

除了咖啡，摩斯「藜麥海洋珍珠堡」以經典的香Q藜麥米飯，夾有鮮蝦、干貝、墨魚等海鮮，備受粉絲推崇，10/1起至10/7凡於早上10:30後購買2套「藜麥海洋珍珠堡套餐」，加上2杯冰紅茶只要200元，現省40元，和同事或家人一人一份午餐超合適。

圖／摩斯漢堡官網

4.摩斯漢堡「蕃茄吉士蛋堡早餐套餐」2套100元：10/8-10/14

圖／摩斯漢堡官網

每月指定早餐「2套100元」的優惠不停歇，此次以「蕃茄吉士蛋堡＋大杯冰紅茶」為主角，10/8起至10/14早餐時段享2套100元特價，代表一份只要50元就能吃得滿足，早上10:30前限定供應。此外，活動期間亦有指定飲品2杯100元好康，包含芒果氣泡飲、鳳梨氣泡飲、摩斯特調紅茶歐蕾、紅鑽藜麥可可、熱摩斯奶茶、澳式黑咖啡等，清爽系、濃郁版或特色咖啡應有盡有。

圖／摩斯漢堡官網

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