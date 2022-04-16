8大咖啡＆冰淇淋「4月買一送一」整理！路易莎、Cama半價優惠碼　全家與小7哈根達斯快閃

台灣疫情再度爆發，但與病毒共存生活仍要照過。今天幫大家盤點小確幸必備的人氣咖啡及冰淇淋買一送一優惠，8大好康不論是線上買跨店取、門市促銷乃至外送都有，咖啡有Cama、路易莎、85°C、Flash Coffee及星巴克買一送一，COLD STONE及全家便利商店與7-11的哈根達斯雪糕活動也在如火如荼進行中，5折省錢囤貨壓壓驚。

路易莎

foodpanda即日起攜手4大品牌推出買一送一，4/28前於路易莎訂購莊園級美式，輸入優惠碼「Louisa」即享外送買一送一優惠，體驗深度烘焙的咖啡豆香氣。

圖／路易莎提供

Cama

Cama則派出黑咖啡為出校，截至4/28於foodpanda選購經典黑咖啡、輸入優惠碼「CAMA」，即可一杯價喝兩杯。

圖／cama café 提供

85°C

85℃除了有直到5/13都適用的「伯爵拿鐵咖啡」與「伯爵鮮奶茶」APP會員同品項買一送一，透過foodpanda訂購兩杯帶有花果香的招牌咖啡，輸入優惠碼「85C」即享半價喝。

圖／85度C提供

Flash Coffee

4/28前只要於foodpanda上訂購Flash Coffee經典拿鐵，輸入優惠碼「FLASH」享買一送一。提醒大家以上4大優惠碼限指定門市、指定飲品適用，部分門市不適用，而每筆訂單限使用一次優惠碼，數量有限兌完為止。

圖／Flash Coffee Taiwan

星巴克

圖／星巴克提供

星巴克截至6/13推出「Black Party黑咖啡Happy Hour」，每週五10:00至14:00期間，至全台門市單筆購買兩杯指定黑咖啡系列飲料，同品項、容量、冰熱即可享有買一送一。品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

COLD STONE

圖／Cold Stone官方臉書

COLD STONE今年推出長期優惠，截至6/30只要為OPEN POINT會員，每週三至門市點購冰淇淋，歡樂分享同尺寸即享買一送一；週六點購中杯以上冰淇淋，同尺寸也享買一送一，口味不限，惟以價低者作為贈送品項，脆餅或桶裝除外。

另外，COLD STONE為慶祝15週年也推出LINE限定買一送一，截至5/31只要至COLD STONE LINE官方帳號參加「天天樂拌冰」遊戲，即可獲得中杯以上冰淇淋買一送一電子優惠券，至門市出動票券享一杯價兩份冰淇淋，兌換期限至6/10。

全家便利商店x哈根達斯

圖／全家便利商店提供

全家便利商店快閃推出哈根達斯雪糕「買三送三」活動，指定系列口味原價690元，任選6支只要345元，平均一支58元即可吃得到。門市提供的優惠口味含抹茶杏仁粒、草莓冰淇淋、香草焦糖脆杏仁冰淇淋、巧克力脆杏仁冰淇淋、淇淋巧酥、芒果脆皮、巧克力草莓巧脆、蜂蜜黃桃玫瑰脆皮、愛爾蘭威士忌巧克力雪糕。

而透過線上隨買跨店取，也可優先搶購買三送三，截至7/31再至全台門市自由兌換，惟口味可兌換的則為抹茶杏仁粒、草莓冰淇淋、香草焦糖脆杏仁、巧克力脆杏仁冰淇淋、哈根達斯淇淋巧酥雪糕、芒果脆皮、巧克力草莓草莓巧脆共7款。

7-11x哈根達斯

7-11哈根達斯雪糕「買三送三」即日開跑，截至4/19至門市購買指定口味即可半價入手，現賺345元。參與活動口味多達10款，包含蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕、巧克力草莓巧脆雪糕、草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧酥雪糕、芒果脆皮雪糕、抹茶杏仁雪糕，以及布朗尼瑪奇朵雪糕、威士忌巧克力雪糕，但以各門市現貨為準。

圖／7-ELEVEN提供

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