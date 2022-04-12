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一支58元！7-11哈根達斯雪糕「買3送3」　限時5天10款口味任選

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／7-11提供、哈根達斯官網、編輯攝
圖／7-11提供、哈根達斯官網、編輯攝

冰品控衝超商！哈根達斯雪糕為許多人寵一寵自己的高級冰淇淋品牌，如今7-11聯手哈根達斯超狂優惠限時回歸，4/15起至4/19期間只要到門市購買指定口味，10款任選一律「買三送三」，平均一支58元就能開吃，5天限定必囤貨。

7-11祭出雪糕優惠快閃。圖／7-ELEVEN提供
7-11祭出雪糕優惠快閃。圖／7-ELEVEN提供

7-11即將於4/15至4/19推出好康，活動期間到店購買哈根達斯雪糕，即享任選「買三送三」，半價開吃。值得一提的是，此次參與活動的品項多達10種，包含新品蜂蜜黃桃玫瑰脆皮雪糕、人氣巧克力草莓巧脆雪糕、草莓雪糕、香草焦糖脆杏仁雪糕、巧克力脆杏仁雪糕、巧酥雪糕、芒果脆皮雪糕、抹茶杏仁雪糕，還有布朗尼瑪奇朵雪糕、威士忌巧克力雪糕，讓粉絲隨喜好入手，原價690元等於現省345元。

圖／編輯攝
圖／編輯攝

另外，截至4/19哈根達斯迷你杯、雪糕也推出任兩件77折、任三件66折好康，不論是雪糕及迷你杯規格的蜂蜜黃桃玫瑰風味，還是蜂蜜葡萄柚，皆可任選搭配，感受初夏甜蜜。

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