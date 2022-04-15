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COLD STONE 15週年「買1送1」快衝！新品「棉花糖心樂園」第2杯只要50元

聯合新聞網 / 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書粉專
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書粉專

知名冰淇淋品牌「COLD STONE」歡慶15週年囉！為了歡慶進而推出47天超狂買1送1優惠活動。另外超多人敲碗的「棉花糖冰淇淋」與「草莓美莓冰淇淋爆米花」新品也強勢回歸了，即日起三天限定第二杯也只要50元！

圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書粉專
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書粉專

COLD STONE酷聖石最早是在美國1988年創立的冰淇淋品牌店，至今在世界有超過破千家的連鎖分店，濃郁的攪拌各類冰淇淋餡料加上不斷推陳出新的限定口味，至今人氣依然屹立不搖。而為了慶祝15週年，特地推出「買1送1」優惠活動，只要即日起至5月31日至COLD STONE LINE官方帳號參加「天天樂拌冰」遊戲，即可即可獲得購買2杯中杯以上買1送1電子優惠券，並於兌換期間內（6月10日兌換完畢）持電子優惠券至全台門市，即可享有上述優惠，值得一提的是，會以低價者為贈送品項喔。

圖／酷聖石冰淇淋LINE官方帳號
圖／酷聖石冰淇淋LINE官方帳號

另外，人氣敲碗的「棉花糖心樂園」與「草莓美莓冰淇淋爆米花」新品也正式回歸了，可以吃到新鮮鮮奶油、棉花糖與爆米花精緻的多重口感，現在即日起至4月17日，限時3天中杯以上第二杯50元。更多好康請上臉書粉專查詢。

圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書粉專
圖／Cold Stone Creamery 酷聖石冰淇淋臉書粉專

臉書：https://www.facebook.com/ColdStone.tw

圖／酷聖石冰淇淋LINE官方帳號
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