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星巴克買1送1再出招！咖啡優惠攻略週一喝到週六　「LINE熊大聯名杯」超萌10款新品登場

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供
圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)、星巴克提供

星巴克今年促銷火力全開！繼早前為大家整理的星巴克5大優惠，品牌再度祭出全新買一送一咖啡系列優惠，今天幫大家整理截至6月的每週優惠，順著攻略上班、飯後乃至假日都能喝一波；另有全新LINE FRIENDS「熊大聯名杯」領軍共10款新品，準備搶攻粉絲荷包。

每週一：純黑美式65元單杯特價截至6/6

促銷活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克提供
促銷活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克提供

星巴克早前的早鳥優惠即日開跑，每週Monday Blue早上10點前至全台門市購買中杯美式咖啡，單杯即享65元特價，惟單一價活動不提供加價升級服務，活動截至6/6。

每週五：黑咖啡系列買一送一截至6/3

活動不適用於車道服務、機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克官網
活動不適用於車道服務、機場門市、高鐵/鐵路站內門市、洄瀾門市、花蓮和平門市及宜蘭頭城門市；外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克官網

星巴克本週起推出「Black Party黑咖啡Happy Hour」，4/15起至6/3每週五，10:00至14:00期間至全台門市單筆購買兩杯指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待，飲料需要容量、風味、冰熱一致，品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

每週六：Cold Brew Nitro Day截至6/4

本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

而美好週六則由沁涼的COLD BREW及氮氣冷萃系列接力，截至6/4每週六凡至門市點購大杯(含)的系列飲品，每杯現折30元，提醒大家優惠品項依各門市現貨為準，不包含典藏冷萃與典藏氮氣冷萃咖啡系列。

LINE FRIENDS + STARBUCKS聯名商品：4/13上市

LINE FRIENDS聯名商品4/13正式開賣。圖／星巴克提供
LINE FRIENDS聯名商品4/13正式開賣。圖／星巴克提供

為歡慶世界地球日，星巴克最新聯手LINE FRIENDS最受喜愛的吉祥物熊大，打造在地球身旁喝星巴克的模樣，呼應環保化身可重複使用的不鏽鋼杯、不鏽鋼水瓶、提袋等。其中以純白簡約設計的LINE FRIENDS熊護地球、LINE FRIENDS熊愛地球不鏽鋼杯最為吸睛。檔期同步推出熊大盒身設計的蜂蜜蛋糕脆餅禮盒、隨行卡、筆記本、鑰匙圈、多功能包等，不僅滿足視覺，實用性及送禮體面程度都升級，熊大粉別錯過啦。

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星巴克 買一送一 咖啡

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