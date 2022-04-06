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星巴克咖啡單杯65元開喝！5大新優惠盤點　連14天買一送一、全品項第2杯5折必收

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／編輯攝影、星巴克提供
圖／編輯攝影、星巴克提供

收假就用優惠小確幸療癒一下吧！星巴克配合開工日一口氣釋出5大新優惠，首波由外送專屬買一送一領軍，全品項第二杯半價、指定咖啡特價，還有超前部署的母親節優惠，好康最晚截至6月，星巴克粉絲必收。

外送平台好友分享：即日起至4/19

外送平台優惠不提供備註及客製化服務。圖／編輯攝影、星巴克官網
外送平台優惠不提供備註及客製化服務。圖／編輯攝影、星巴克官網

星巴克即日起推出連14天買一送一活動，截至4/19只要透過外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的「那堤」或「焦糖瑪奇朵」，即享第二杯0元好康，在辦公室或在家天天都能來一杯。

不僅如此，foodpanda也快閃推出一日限定收假優惠，今（6日）至foodpanda輸入優惠碼「收假好星情」，即可用一杯價入手兩杯大杯「冰那堤」或「冰美式」，每人限用一次，數量有限，兌完為止。

全品項第二杯半價：4/11至4/13

促銷活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克提供
促銷活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克提供

為迎接初夏，星巴克4/11至4/13期間快閃祭出「全品項第二杯5折」優惠，購買兩杯同品項、容量及冷熱的任一口味飲品，第二杯即可半價入手，超適合用來嘗鮮打卡新品「雲朵草莓芒果風味烏龍茶」或預告即將登場的「夏日海灘芒果風味星冰樂」。優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

Cold Brew Nitro Day：截至6/4每週六

本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)
本活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克咖啡同好會(Starbucks Coffee)

喜愛更沁涼風味及滑順口感的咖啡控也有獨家優惠，4/9起至6/4每週六凡至門市點購大杯(含)以上COLD BREW及氮氣冷萃系列，每杯即可現折30元，提醒大家優惠品項依各門市現貨為準，不包含典藏冷萃與典藏氮氣冷萃咖啡系列。

純黑美式65元單杯特價：4/11至6/6每週一

促銷活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克提供
促銷活動不適用於車道服務、機場管制區內門市、外送外賣、電話預訂及行動預點服務。圖／星巴克提供

不喜歡湊兩杯的上班族也有早鳥福音！4/11起至6/6每週一凡10點前至全台門市購買中杯美式咖啡，不限冷熱，單杯即有65元特價，幫大家一掃星期一的憂鬱。單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加料需全額支付加價購買。

母親節預購超前部署：即日起至5/1

星巴克母親節檔期推出預購及早鳥取貨優惠。圖／星巴克提供
星巴克母親節檔期推出預購及早鳥取貨優惠。圖／星巴克提供

4月連假結束，也是時候準備5月首波母親節活動。星巴克即日起特別推出預購優惠，截至5/1凡購買母親節蛋糕與指定商品，單件即打9折，若購買兩件或以上則有85折。

品項包含早前因絕美剖面吸睛的綜合莓果棋格蛋糕、葡萄蘋果夏洛特蛋糕、莓果百香蜜桃蛋糕、巴斯克風焦糖起司蛋糕、經典起司蛋糕、香芋布蕾塔、法式千層薄餅、檸檬塔、咖啡巧克力松露蛋糕；而超人氣芋泥波士頓派、法式千層薄餅的8吋蛋糕咖啡、4吋巧克力松露蛋糕、4吋橙花巧克力伯爵蛋糕蛋糕也參與活動。

活動期間若購買6吋以上冷藏蛋糕、星巴克生乳捲2入組、優格飲提袋禮，並於5/1前取貨，除了折扣，還會加碼免費贈送一張黑咖啡與糕點7折優惠券，開放兌換至5/30。

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星巴克 買一送一 咖啡 母親節

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