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星巴克「全品項買一送一」突擊！指定6天星光好友分享優惠 半價喝到5月
星巴克粉絲開趴了！2022年品牌優惠不間斷，隨著各大咖啡好康天天天接力登場，星巴克突擊曝光全新「星光好友分享」，指定6天讓大家享「全品項買一送一」，今（18日）下午4點首波開跑，幫大家一掃憂鬱星期一。
星巴克推出「星光好友分享」活動，即日起只要在活動期間16:00-20:00購買兩杯相同容量/風味/冰熱一致的飲料，即可一杯價喝兩杯，活動日為4/18（一）、4/28（四）、5/4（三）、5/5（四）、5/11（三）、5/12（四）。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
代表大家除了黑咖啡系列，可以自由開喝最新登場的夏日海灘芒果風味星冰樂、網美系粉紅夢幻星冰樂或任一心儀的口味。惟優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
另外，4/21至5/12起每週四若購買咖啡豆類別、咖啡設備全類別品項，可享COFFEE DAY85折優惠。
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