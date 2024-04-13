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尋訪紫薇花最美國度！ 南非動物獵遊、品味美食美酒 一生不可不去的經典

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圖片來源｜欣傳媒
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每年6至9月全台陷入紫薇花風暴，你知道全世界紫薇花盛放最壯美的地方在南非嗎？嚮往非洲大草原、獵遊動物？想要體驗豐富人文風采？以及享受多元美食、品嘗美酒？今夏不妨來到非洲壯遊一次滿足！

世界新七大奇景之一—南非桌山。圖片來源｜欣傳媒
世界新七大奇景之一—南非桌山。圖片來源｜欣傳媒

「彩虹，在聖經中是和平的象徵」，南非以獨特天然景觀吸引世界的目光，還有野生動物保護區、美麗的花都—普利托利亞、世界新七大奇景之一—桌山、酒鄉開普敦、地球的邊緣—好望角等，近代曼德拉總統引領黑人運動及戰勝種族隔離，彩虹代表新南非民族大熔爐的概念，一生不可錯過這個彩虹國度。

南非野生動物保護區。圖片來源｜欣傳媒
南非野生動物保護區。圖片來源｜欣傳媒

來到非洲，非看動物不可！南非是世界上第一個設立野生動物保護區的地方，在南非一定要安排一場非洲獵遊（Safari），跟著狩獵車穿梭保護區，探尋各種野生動物，如大象、獅子、花豹、犀牛、長頸鹿、羚羊等的蹤跡，讓宛如探索頻道Discovery的畫面，生動歷歷呈現在眼前。

企鵝保護區。圖片來源｜欣傳媒
企鵝保護區。圖片來源｜欣傳媒

在陸上看動物，也別錯過海上看企鵝，南非開普敦附近離島都有機會看到非洲企鵝，保護區以開放式的狀態，讓人可以近距離目睹這些可愛的小傢伙。

世界新七大奇景–桌山，不要錯過搭乘纜車眺望最美的海岸線及開普敦市景桌山山頂如桌般平坦，也被稱為上帝的餐桌，大量水氣遇桌山後上升至山頂，形成壯觀的雲團，好似一塊桌布將桌山覆蓋起來，非常壯美。

好望角是南大西洋與印度洋的交匯處。圖片來源｜欣傳媒
好望角是南大西洋與印度洋的交匯處。圖片來源｜欣傳媒

在地理課本上看到的好望角，是開普敦的地標，也是南大西洋與印度洋的交匯處， 親自走到非洲最西南端、世界的邊緣打卡吧。

南非康斯坦夏產區，被列為開普敦不可不去的經典景緻。圖片來源｜欣傳媒
南非康斯坦夏產區，被列為開普敦不可不去的經典景緻。圖片來源｜欣傳媒

南非是最古老的葡萄酒莊園之一，距今已有300多年歷史。位於南非康斯坦夏（Constantia）產區，被列為開普敦不可不去的經典景緻之一。來這裡拜訪歐洲風格的莊主宅第，由專人帶領參觀酒窖，品嚐紅、白葡萄美酒。

Lesedi 原住民文化村。圖片來源｜欣傳媒
Lesedi 原住民文化村。圖片來源｜欣傳媒

在南非種族大熔爐，不妨安排參觀Lesedi 原住民文化村，認識這塊土地上多元的種族與文化，享用非洲傳統風味餐。

南非首都–普利托利亞，到了春天可謂美麗的紫色之城。圖片來源｜欣傳媒
南非首都–普利托利亞，到了春天可謂美麗的紫色之城。圖片來源｜欣傳媒

紫薇花廣泛分布在世界各地熱帶和亞熱帶地區，別名巴西紫薇、非洲紫薇，為都市塑造美麗的景觀。

南非的季節與台灣相反，10月開始進入春季，南非首都–普利托利亞，種植7萬多株紫薇花樹，到了春天可謂美麗的紫色之城。

雄獅旅遊今夏推出南非經典10日，早鳥最高折一萬五，搭乘阿聯酋航空轉機一次，並搭配一段內陸航班，直抵下一段精華景點，省時不浪費，約翰尼斯堡升等五星飯店，安排桌山纜車、好望角、企鵝保護區、海豹島、酒鄉開普敦、馬布拉動物保護區等精彩行程，走訪美麗花都—普利托利亞，一次圓大家的非洲壯遊夢想。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301025

纜車 葡萄 非洲

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尚吉巴島的天空跟海水的藍更是舉世聞名，還有罕見的白珊瑚沙灘更有著文字難以形容的美、吸引許多歐美遊客來此度假一探究竟；這裡的美好連知名精品愛馬仕都深深著迷，品牌經典的柏金包系列更有一款以這裡的顏色為靈感稱為「Zanzibar Blue」。

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