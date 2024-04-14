澳洲暑假親子旅遊攻略！ 雪梨、黃金海岸、墨爾本三城親子之旅一次看

今年暑假要出國去哪裡玩？充滿自然風情、獨一無二動物品種、好玩樂園的澳洲，對親子旅客來說是首選目的地之一。澳洲有哪些適合親子旅遊的景點？該如何安排旅遊路線？澳洲三城親子之旅一次看！

來澳洲看唯有在澳洲才看得到的可愛無尾熊，最受親子歡迎。圖片來源｜欣傳媒

今年暑假來澳洲玩吧！無尾熊、袋鼠是唯有在澳洲才看得到，孩子們能近距離接觸，黃金海岸的主題樂園豐富多彩，並有澳洲風格的農場與馴馬秀，墨爾本的菲利普島有世界上體型最小的藍色神仙小企鵝，還可走進2百年前淘金鎮的歷史現場，雄獅旅遊推出澳洲親子之旅早鳥預購優惠，2024/4/30前報名付訂，小孩不佔床現扣1萬，參加指定團的家庭，還贈送myFirst 兒童手錶乙支。

在動物園可欣賞澳洲最具代表性的動物～無尾熊，一起做最近距離的拍照接觸。圖片來源｜欣傳媒

雪梨

搭渡輪遊港灣 動物園看無尾熊

雪梨的費瑟戴爾動物園（Featherdale Wildlife Park），擁有澳洲本土動物品種最多的室外野生自然動物園，園內匯聚了 280 多種動物，除了可以與最萌無尾熊拍照，還可以看得到澳洲丁狗、塔斯馬尼亞魔鬼、袋鼠、袋熊、小藍企鵝等最多樣澳產小動物。

澳洲國家海事博物館（Australian National Maritime Museum），風帆般的屋頂非常耀眼，博物館按照不同的主題，跟著探險家及航海家登上高桅帆船一探究竟，還可以參觀潛水艇和驅逐艦內部構造，瞭解海軍歷史，當一天的小海軍。

搭乘港灣渡輪至環形碼頭，是來雪梨不可錯過的在地體驗。圖片來源｜欣傳媒

曼利海灘 Manly Beach是雪梨非常著名且享譽國際的海灘，擁有漂亮的風景與清澈的海水，長達1.5公里長的高品質海灘，且擁有能逛街購物享用美食的商店街，搭乘港灣渡輪至環形碼頭，是來雪梨不可錯過的在地體驗！

華納電影世界主題樂園，可以體驗DC超級英雄、超人一飛沖天、史酷比雲霄飛車等遊樂設施。圖片來源｜欣傳媒

黃金海岸

三大主題遊樂園 澳式馴馬秀

黃金海岸是全澳洲最吸引親子同遊的地點，擁有三大樂園，可以體驗最具澳洲特色的馴馬秀。

華納電影世界主題樂園，可以體驗DC超級英雄、超人一飛沖天、史酷比雲霄飛車等遊樂設施。SEA WORLD 海洋世界主要亮點是超多海豚表演秀及保育概念的養成，還有最難得的是，在南半球可以看到北極熊。

天堂鄉農莊擁有最澳式的農莊體驗，可與毛茸茸無尾熊抱抱、觀賞澳洲牧羊人甩皮鞭跟投擲迴力標、品嚐道地香濃比利茶，配上香香甜甜、酥酥可口的丹波麵包。

曠野澳式訓馬秀，使用最新的投影技術，讓人歎為觀止。圖片來源｜欣傳媒

來到黃金海岸，千萬不要錯過氣勢磅礡的曠野澳式訓馬秀 OUTBACK SHOW，真實的馬匹呈現在眼前競技，同時使用最新的投影技術，讓人歎為觀止。

墨爾本菲利普島可以看到全世界最小的企鵝–神仙企鵝。圖片來源｜欣傳媒

墨爾本

觀賞小企鵝夜歸巢 疏芬山穿越到古代

墨爾本菲利普島的神仙企鵝是全世界最小的企鵝，重頭戲是在海灘區靜坐等候，近距離觀賞企鵝列隊歸巢奇觀。一列列整齊排列的企鵝左右搖晃地步上海灘，沿著木板步道，在你身邊經過，非常可愛逗趣。

走進疏芬山淘金鎮 Sovereign Hill，就能穿越至維多利亞時期。圖片來源｜欣傳媒

想體驗維多利亞時代的澳洲？走進疏芬山淘金鎮 Sovereign Hill，就能穿越至維多利亞時期，無論是麵包店、馬具店、服裝及布料店都仿真呈現當時建築，連路上的工作人員也穿著維多利亞時期的傳統服飾，提供親子之旅的歷史教育素材。

雄獅旅遊推出澳洲親子之旅早鳥預購優惠，參加指定團的家庭，贈送myFirst 兒童手錶乙支。圖片來源｜雄獅旅遊

澳洲親子之旅早鳥預購省1萬

參加指定團贈送myFirst 兒童錶

雄獅旅遊推出澳洲親子之旅早鳥預購優惠，2024/4/30前報名付訂，小孩不佔床現扣1萬，參加指定團的家庭，還贈送MyFirst 4G智慧兒童手錶乙支，該品牌兒童錶時下相當受到歡迎，其具備雙向語音和視訊通話功能，可即時通話，隨時與孩子保持聯繫，並可精確定位，不怕走丟，是爸媽出國的神隊友，也是專為兒童學習設計、2百萬像素相機，多功能集於一體。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300945